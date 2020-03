Coronavirus : les GP de F1 des Pays-bas, d’Espagne et de Monaco reportés

publié le 19/03/2020 à 19:43

Ce sont désormais les six premiers Grand Prix de la saison 2020 qui sont reportés sine die. Après le GP de d’Australie, qui devait se ouvrir la saison le 15 mars, puis ceux de Bahreïn et du Vietnam, prévus les 22 mars et 5 avril, ce sont désormais les GP des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco qui sont bouleversés par l'épidémie de coronavirus.

Compte tenu de la propagation mondiale du Covid-19 et après des discussions avec la FIA et les trois promoteurs, il a été confirmé que le Grand Prix des Pays Bas qui devait se tenir le 3 mai à Zandvoort, le Grand Prix d’Espagne à Barcelone le 10 mai et le Grand Prix de de Monaco le 24 mai sont reportés.

La Formule 1 et la FIA continuent de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs concernés et les autorités locales pour surveiller la situation et prendre le temps nécessaire pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles pour chaque Grand Prix plus tard dans l'année si la situation s'améliore.

Report du nouveau règlement technique

En raison de ces reports, la saison 2020 pourrait commencer le 7 juin à Bakou en Azerbaïdjan. Le Grand Prix de France, qui doit se disputer le 28 juin prochain est pour le moment maintenu mais suspendu à la situation due au coronavirus à l’échelle mondial.

Par ailleurs, et suite à un accord unanime entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes, la mise en œuvre du règlement technique qui devait entrer en vigueur à partir de la saison 2021 sera reportée à 2022.