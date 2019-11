publié le 12/11/2019 à 11:54

Ce mardi 12 novembre, Paris 2024 va annoncer une alliance avec WWF, l'organisation de protection de l'environnement, pour que ces Jeux, et plus généralement le monde du sport en France, deviennent plus écolos. Ces Jeux de Paris vont attirer 500.000 personnes dans le pays. Comment faire pour qu'ils polluent le moins possible?

Pour remporter la candidature, le comité d'organisation a brandi la carte des jeux verts. Avec plusieurs promesses à la clé : 100% d'énergies renouvelables, 100% de bio déchets, le recyclage des repas des athlètes et du public et deux fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que les derniers Jeux de Londres.

Ainsi, les groupes électrogènes utilisés pour éclairer les stades et transmettre les images dans le monde entier devront soit fonctionner à l'hydrogène, soit à l'huile végétale. Mais pas au diesel. Les bateaux zodiacs qui vont encadrer les compétitions de voile devront, pour leur part, fonctionner aux énergies vertes.

Le WWF sera là pour surveiller

Sauf que, pour l'instant, ce n'est techniquement pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que les solutions n'existent pas encore. Mais il reste cinq ans. Le comité met en compétition des entreprises et des startups qui vont devoir inventer ces technologies. Les Jeux vont servir à faire progresser l'innovation. Ensuite, les solutions qui seront trouvées serviront pour d'autres compétitions. Chaque semaine en France, il y a 50.000 compétitions sportives. L'idée est que tout ce qui va être inventé aux jeux serve ensuite dans les fédérations.

Il y a aussi la question de l'empreinte écologique des déplacements des spectateurs. Pour les visiteurs des autres pays qui viendront en avion, le comité va financer la plantation d'arbres, pour compenser. Ensuite, une fois en France, l'utilisation de la voiture va être découragée. On ne va construire aucun parking pour ces Jeux. Et tous les sites seront accessibles en transports en commun.

Sur le papier, ces Jeux sont censés polluer moins que les autres. On ira vérifier dans cinq ans. Il y a un effort théorique réel. Le WWF a supervisé toutes les mesures écologiques de Paris 2024 et sera là pour surveiller. De toute façon, il sera difficile de faire pire que les Jeux précédents. Au Brésil, à Rio, pour faire le stade de golf, ils avaient entièrement rasé une réserve écologique. Aujourd'hui, le golf est à l'abandon.

Nos vieux portables recyclés en médailles ?

Autre promesse pour ces Jeux 2024 : les médailles devront être durables. Le comité français va peut-être s'inspirer des Jeux de Tokyo de l'an prochain. Les organisateurs ont demandé à tous les Japonais de leur envoyer leurs vieux téléphones portables, dans lesquels il y a des métaux rares. Ils ont réussi à récupérer suffisamment d'or, d'argent et de cuivre pour fabriquer les 5.000 médailles qui seront attribuées aux athlètes. En France, on a de quoi faire beaucoup médailles. 100 millions de portables inutiles dorment dans nos tiroirs.