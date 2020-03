Coronavirus : les 24 heures du Mans sont reportées à septembre

et AFP

L'Euro 2020 reporté à 2021, Roland-Garros reporté à septembre 2020, les courses hippiques annulées... Les mesures de confinement en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 n'épargnent pas le monde du sport. Ce mercredi 18 mars, les organisateurs des 24 heures du Mars ont annoncé le report de la célèbre course automobile à septembre 2020.

"Conséquence de l'évolution sanitaire liée au coronavirus et des restrictions actuelles en France et dans le monde, l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans, en concertation avec le Championnat du monde d'endurance FIA WEC et la Fédération internationale automobile (FIA), a décidé de reporter la 88e édition des 24 Heures du Mans", est-il précisé dans un communiqué.

Initialement prévues en juin, les 24 Heures du Mans auront lieu les 19 et 20 septembre.

