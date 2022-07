INVITÉ RTL - JO 2024 : "J'aimerais bien" être porte-drapeau, lance Florent Manaudou

26 juillet 2022-26 juillet 2024. Dans deux ans jour pour jour débuteront les Jeux olympiques d'été de Paris, 100 ans après les derniers organisés dans la capitale française. Cette échéance semble-t-elle proche au nageur Florent Manaudou, médaillé d'or en 2012 sur 50 m nage libre et deux fois argenté en 2016 et 2021 ? Ou au contraire lointaine ?

"Les deux à la fois, répond d'abord le petit frère de Laure (31 ans). Mais vu qu'on en parle depuis un bon paquet d'années maintenant (Paris a été désigné le 13 septembre 2017, ndlr), c'est plus proche que lointain. On est tous très excités. C'est vrai que deux ans, c'est un beau compte à rebours qui commence". Puis, après quelques minutes d'échanges, il se reprend et affine : "Il reste deux ans, c'est demain".

"C'est génial déjà d'avoir les Jeux en France, et que les gens nous supportent... J'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça, et on oublie qu'il y a d'autres choses à côté, le Tour de France, la Coupe du monde 2023 de rugby (...) Mais Paris 2024, c'est un rêve qui se réalise pour beaucoup de sportifs. Faire les Jeux dans son pays, c'est quand même incroyable".

J'espère finir en apothéose Florent Manaudou

"On est tous à fond dedans, on a tous envie de se qualifier dans un premier temps et de briller ensuite (...) J'ai fait beaucoup de Jeux olympiques et j'ai bien nagé sur les trois premiers, donc j'espère finir en apothéose sur ceux-là à Paris", poursuit celui qui aura alors 33 ans.

Enfin, Florent Manaudou le déclare sans mal : il "signe" pour être désigné porte-drapeau de la délégation bleu-blanc-rouge dans deux ans. "J'aimerais bien. J'ai déjà été candidat en 2021. Après, je ne sais pas comment seront les sélections des porte-drapeaux (...) mais je rêverais de porter le drapeau haut et fort".

