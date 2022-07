Tour de France 2022 : "J'ai vécu trois semaines de folie", se réjouit Laurent Jalabert

Un peu plus de trois semaines de course se sont écoulées depuis le départ de Copenhague au Danemark le vendredi 1er juillet. À l'heure de dresser le bilan de la 109e édition du Tour de France, Laurent Jalabert le clame, lundi 25 juillet : "J'ai vibré sur ce Tour, à plusieurs reprises. Dans le final des étapes, j'avais la chair de poule tellement ce que je voyais me faisait voyager. Je partais avec eux".

"Quand tu vis les actions qui sont menées, c'est que la magie opère, c'est que tu es en train de vivre un grand moment, poursuit le consultant RTL. C'est ça que l'on a envie de voir sur le Tour de France. Un maillot jaune qui prend le pouvoir et qui est attaqué, qui se défend, qui le perd mais qui veut le récupérer comme l'a fait Pogacar ; une équipe qui met des stratégies en place comme l'a fait la Jumbo en lançant des hommes à l'avant alors qu'elle a le maillot jaune".

"On a vu tous les jours une bataille acharnée pour les victoires d'étape, un rythme fou jour après jour. Alors certes, il y avait du vent dans le dos, bien sûr qu'il y a du beau matériel, les routes sont belles. Mais on va jusqu'au bout de ce qu'il nous reste dans les tripes pour aller chercher un grand résultat parce que c'est le Tour de France. Et cet effort qu'ils ont fait jour après jour tous ensemble nous a régalé pendant trois semaines, et ce matin on a un peu la gueule de bois parce que c'est terminé".

Un cyclisme offensif, d'actions, de mouvements Laurent Jalabert

"C'est un cyclisme offensif, d'actions, de mouvements, de coureurs ambitieux, de gagneurs. C'est le tempérament des champions d'aujourd'hui, malgré leur jeune âge. Ils ont l'ambition de renverser la table, de gagner les grandes courses. Ils se transcendent parce que le Tour de France est un évènement planétaire, et ils sont prêts à tous les sacrifices, tous les efforts pour y arriver. Avec eux on voyage, avec eux on est transporté (...) Moi j'ai vécu vraiment trois semaines de folie".

