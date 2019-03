publié le 13/03/2019 à 15:54

Le Britannique Lewis Hamilton, quintuple champion du monde, est une fois de plus le grand favori de cette saison 2019 dont le coup d’envoi sera donné dimanche 17 mars (6h10 heure française) sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne. Le pilote Mercedes, qui est désormais l’égal de l’illustre Argentin Juan Manuel Fangio, n’est désormais plus qu’à deux longueurs de Michael Schumacher et ses sept titres.



Comme l’an passé, son duel avec l'Allemand Sebastian Vettel et sa Ferrari devrait demeurer l'enjeu phare des 21 Grand Prix à venir, même si certains espèrent que cette hiérarchie sera bousculée, histoire de redonner un peu de piment à ce championnat qui en manque cruellement depuis quelques années. Et c’est justement de chez Ferrari que pourrait venir la belle surprise avec l’arrivée de Charles Leclerc.

Pour sa deuxième saison en F1, le pilote monégasque de 21 ans devient le 2ème pilote le plus jeune à rejoindre les rangs de la Scuderia. Au volant d'une monoplace qui semble avoir profité du changement de réglementation technique pour améliorer ses performances, il a montré lors des essais hivernaux qu’il pouvait être aussi rapide que son coéquipier, quadruple champion du monde.

Plus de dépassements ?

Autre jeune pousse en devenir dans ce championnat, le Français Pierre Gasly. Arrivé chez Red Bull cette saison, le Normand de 23 ans a désormais toutes les armes pour continuer à progresser et pourquoi pas obtenir le premier podium - ou la première victoire - de sa carrière débutée il y a seulement un an et demi chez Toro Rosso. Reste à savoir comment il arrivera à se faire une place auprès du Néerlandais Max Verstappen, qui reste le pilote numéro 1 de l’écurie désormais motorisée par Honda.



Avec des monoplaces où l'aérodynamique et les ailerons avants ont été modifiés dans le but de faciliter les dépassements, la bagarre promet d’être belle derrière les trois "top team" que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull. Ainsi, Renault, revenu en F1 en tant que constructeur en 2016, espère beaucoup de sa nouvelle recrue, l'Australien Daniel Ricciardo.

Deux Français

Haas, avec le deuxième pilote français du plateau, Romain Grosjean, a l’avantage du moteur Ferrari, puissant et fiable. L’écurie américaine devrait dominer le milieu de tableau devant Racing Point et Alfa Romeo Racing, qui va s’appuyer sur l'expérimenté Finlandais Kimi Räikkönen.



Il y a peu de chance de voir briller Toro Rosso, McLaren et encore moins Williams, en proie à de sérieuses difficultés financières et qui accueille l’un des deux revenants du plateau, le Polonais Robert Kubica, de retour en F1 après un accident en rallye en 2011 qui lui a laissé de lourdes séquelles au bras droit. L’autre retour parmi l’élite c’est celui du Russe Daniil Kvyat, chez Toro Rosso.

Quatre nouveaux

Enfin, quatre nouveaux découvrent ce monde de la Formule 1 : les Britanniques George Russell chez Williams et Lando Norris chez McLaren, l'Italien Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo Racing et le Thaïlandais Alexander Albon chez Toro Rosso.

GP d'Australie : le programme

- Essais libres vendredi 15 mars de 2h à 7h30 (heure française)

- Qualifications samedi 16 mars à 7h

- Course dimanche 17 mars à 6h10