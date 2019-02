publié le 15/02/2019 à 13:30

C’est lundi 18 février sur la piste du circuit de Catalunya que s’ouvrent les essais hivernaux pour les dix équipes de Formule 1 engagées dans le championnat du monde 2019. Ces essais privés se dérouleront jusqu'au jeudi 21 février pour la première semaine puis du mardi 26 février au vendredi 1er mars pour la seconde.



À moins d’un mois du coup d'envoi de la saison en Australie (17 mars), ce sera l’occasion pour les écuries de se tester, sur un circuit connu pour sa longue ligne droite des stands et ses successions de virages rapides et de gros freinages.

Mais avant cela, elles ont toutes dévoilé leur monoplace pour cette nouvelle saison. Peu de surprises mais de belles réalisations, notamment chez Haas où la nouvelle VF19, motorisée par Ferrari et pilotée par le Français Romain Grosjean arbore de nouvelles couleurs noires et or.

Une Mercedes encore plus performante ?

Belle réalisation également chez Red Bull où la RB15, dans laquelle prendront place le Néerlandais Max Verstappen et le Français Pierre Gasly. Mais la version définitive ne sera dévoilée qu’à Melbourne lors du premier Grand Prix de la saison.



Chez Mercedes, les ingénieurs ont travaillé durant l’intersaison sur le gain de poids, et donc de consommation, pour permettre à la nouvelle W10 d’être encore plus performante que celle qui fut sacrée l’an passé avec Lewis Hamilton.

La RS19 de Renault pas totalement prête

Chez Ferrari, où arrive le jeune prodige monégasque Charles Leclerc, la SF90 affiche une ligne plus épurée mais aussi un rouge mat coordonné de noir et de gris qui permettra peut-être à la Scuderia et au vice-champion du monde Sebastian Vettel de mener la vie dure à Lewis Hamilton.



Du côté de Renault, la RS19 n’est pas totalement prête. Mais l'écurie française espère beaucoup de cette nouvelle saison, avec au volant la recrue australienne Daniel Ricciardo qui ne pense pour l’instant ni à la victoire, ni aux podiums mais à progresser.



Les écuries Williams, Toro Rosso, Racing Point, McLaren et Sauber ont également dévoilé leur bolide au cours des derniers jours. Elles prendront aussi part aux essais hivernaux de Barcelone.