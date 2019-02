publié le 26/02/2019 à 12:20

Depuis le début des essais hivernaux qui se déroulent à Barcelone depuis le 18 février dernier, observateurs et spectateurs postés autour du circuit Catalunya n’ont que cette phrase pour résumer les performances de Charles Leclerc au volant de la Ferrari : "Il va vite, très vite".



C’est vrai qu’installé dans le baquet de la SF90 relookée en rouge mat, le jeune prodige de F1 n’a pas tardé à dompter sa monture et à réaliser d’impressionnants tours de pistes, en signant même le chrono de référence lors des premiers jours de tests.

"Depuis le début des essais hivernaux, je suis en mode travail et j'essaye de mettre l'émotion de côté. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est très important de bien faire le travail parce qu'à la fin, c'est ce qui conditionnera la saison." souligne le pilote âgé de seulement 21 ans.

Le plus jeune pilote de l'histoire chez Ferrari

Pour sa première saison chez Ferrari, sa deuxième en F1 après celle passée chez Sauber l’an passé, Charles Leclerc, toujours aussi disponible pour ses fans, sait également qu’il est entré dans une autre dimension, qu’on attend beaucoup de lui au sein de la Scuderia qui, en fin de saison dernière, a remercié le trentenaire Kimi Räikkönen pour miser sur la jeunesse, la fougue et l’avenir incarné par le Monégasque



"J'essaye de mettre l'émotion de côté, de faire le vide, de ne pas y penser. C'est hyper important pour moi de me concentrer sur moi-même, sur le boulot que je dois faire en piste et hors piste avec les ingénieurs sans vraiment penser à ce que les gens attendent de moi à l'extérieur de la piste. Je suis également réaliste, ce n’est que ma deuxième saison en Formule 1. J’ai beaucoup à apprendre et le chemin sera long."



Désormais équipier de l’Allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de 2010 à 2013, Charles Leclerc espère maintenant faire rapidement jeu égal avec son illustre partenaire, histoire de faire douter Ferrari qui a logiquement placé Vettel en leader d’écurie.

C’est la première fois que la Scuderia, 16 fois championne du Monde des constructeurs, confie une de ses monoplaces à un si jeune pilote. La dernière fois, c’était Gilles Villeneuve en 1977, le pilote Canadien était alors âgé de 27 ans.