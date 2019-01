VIDÉO - McLaren imagine la Formule 1 du futur

publié le 29/01/2019 à 19:13

Pour McLaren, le futur de la Formule 1 sera électrique, évolutif et sous assistance algorithmique. McLaren Applied Technologie, le laboratoire de recherches de la célèbre écurie britannique, a imaginé à quoi pourrait ressembler la catégorie reine du sport automobile d'ici trois décennies. "Nous sommes en 2050. Le championnat du monde de Formule 1 célèbre son centenaire et des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'autonomie, l'électrification et la réalité mixte seront devenues monnaie courante dans la société", écrit le constructeur dans une publication datée du 23 janvier.



Baptisée MCLExtreme, la monoplace du futur serait un bolide électrique à propulsion arrière capable d'atteindre les 500 km/h les quatre roues collées à la route. Pas de voiture volante ici, l'écurie britannique estime que le développement des transports aériens sera synonyme de congestion dans les airs. McLaren mise sur l'avènement de l'aérodynamique évolutive, ce que le règlement interdit aujourd'hui, pour permettre aux véhicules de maximiser leur vitesse en fonction des contraintes des circuits.

Les pilotes n'auront plus besoin de s'arrêter aux stands. Il leur suffira de circuler sur une piste spécifique parsemée de bobines à induction pour gagner 10% à 50% d'autonomie en quelques dizaines de secondes. Plus les voitures passeront lentement, plus elles rechargeront leurs batteries, moulées à même la carrosserie. De leur côté, les pneumatiques se régénéreraient automatiquement.

Les roues de la F1 du futur changeront de couleur en fonction des sentiments du pilote Crédit : McLaren

Des accélérations de 5G pour les pilotes "gladiateurs"

Qualifiés de véritables "gladiateurs", les pilotes de demain seront revêtus de combinaisons spécifiques conçues pour résister à de fortes variations de gravité (McLaren prévoit des accélérations pouvant aller jusqu'à 5G). Les consignes ne viendront plus des ingénieurs derrière le microphone mais d'une intelligence artificielle embarquée qui les aidera à analyser la course et affiner leur stratégie en temps réel en affichant des informations directement sur la visière de leur casque. Pour plus d'interactivité avec les fans, les émotions des champions seront projetées sur la carrosserie et les pneus des voitures avec différentes nuances de couleurs.

Le circuit du futur aura des faux airs de parc d'attractions Crédit : McLaren

Les circuits seront plus spectaculaires avec des pistes plus larges, davantage de virages et des dénivelés plus importants sous la forme de toboggans et de montagnes russes. Des drones survoleraient la piste pour proposer des angles de vision inédits. "Pourquoi limiter les Grands prix de demain aux tracés d'aujourd'hui ?", s'interroge aussi McLaren. "Le GP d'Italie de 2050 pourrait traverser le coeur d'un des plus grands parcs historiques d'Europe puis passer furtivement dans les rues de Milan avant de retrouver le parc verdoyant de Monza".