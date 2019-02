publié le 15/02/2019 à 18:29

Il n’affiche que 26 courses de Formule 1 sur son CV. Il n’a que 23 ans. Il est né en 1996, l’année où Olivier Panis a remporté le Grand Prix de Monaco. Depuis, pas un seul Français n’a égalé cette performance. Pierre Gasly sera-t-il le prochain à faire retentir la Marseillaise sur la plus haute marche d'un podium ? Peut-être. En tout cas, le jeune pilote normand a désormais la voiture et l’écurie pour y parvenir.



"J’ai vraiment hâte que ça commence", explique-t-il alors que débutent lundi 16 février les essais hivernaux à Barcelone. "C'est une saison très importante car je suis maintenant dans un top team à côté d’un équipier (Max Verstappen) qui est certainement l’un des meilleurs pilotes du moment. Donc pour moi, le rêve se poursuit".

Parti se préparer deux semaines en janvier au centre d’entraînement Red Bull à Santa Monica, le pilote Français a pris deux kilos de muscles et s’est préparé mentalement pour débuter cette saison 2019 au volant de la nouvelle RB15, qui est désormais motorisée par Honda. Un atout pour Gasly, qui a fait évoluer ce moteur l’an passé lorsqu’il était pilote chez Toro Rosso.

"Le développement est bon, mais il va falloir un peu de temps et être patient pour tirer un maximum et avoir un très bon niveau de performance. Mais de toute façon, c’est vraiment un très beau challenge d’être chez Red Bull, écurie qui a été quatre fois championne du monde par le passé".



Attendu dès lundi à Barcelone, comme les 19 autres pilotes de Formule 1 engagés pour le championnat du monde 2019, Pierre Gasly va devoir désormais faire sa place dans l’écurie aux côtés de Max Verstappen. Le Néerlandais, qui a déjà remporté cinq Grand Prix depuis son arrivée en 2016 chez Red Bull, est l’incontesté numéro un de l’écurie autrichienne.

Objectif titre mondial des pilotes

"Max a plus d’expérience que moi. moi de montrer mon niveau. Ce qui est sûr, c’est que je ne suis pas chez Red Bull pour être deuxième pilote. Si j'ai la voiture pour gagner, je vais tout faire pour le faire et mettre fin à 23 ans de disette".



Pierre Gasly, qui explique toujours que son objectif final "c’est d’être champion du monde de Formule 1 un jour", a donc tout pour réussir en cette nouvelle saison de Formule 1 qui débutera le 17 mars à Melbourne en Australie. En attendant, le Normand a deux sessions d’essais hivernaux pour se familiariser avec sa voiture... et sa nouvelle équipe.