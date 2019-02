publié le 19/02/2019 à 17:37

À bientôt 33 ans, avec 143 Grand Prix derrière lui, Romain Grosjean a désormais l’expérience d’un sage. Tout sourire, détendu, il évoque pourtant "ne pas vouloir vivre la même saison que l’année dernière", où pépins mécaniques et abandons avaient trop souvent émaillé sa saison.



Alors, depuis lundi 18 février à Barcelone, il remet ça. Avec application et toujours le même plaisir de monter dans un baquet de Formule 1, il participe aux traditionnels essais hivernaux, après avoir eu la joie, quelques jours plus tôt, de faire découvrir le circuit espagnol à ses deux jeunes enfants. Mais là, ce n’est plus le papa qui enfile la combinaison mais le pilote Haas, qui a donc de nouvelles ambitions pour la saison 2019 qui débute mi-mars en Australie.

D’ailleurs, il confie au sortir de ces premiers kilomètres au volant de la nouvelle VF19 équipée du V6 turbo Ferrari que "les premières sensations sont bonnes. La voiture est un peu mieux que l’an dernier. Les sensations sont meilleures grâce au travail qui a été fait durant l’hiver. Ça confirme ce qu’on avait vu dans le simulateur : la voiture se comporte bien. Mais nous sommes à des années lumières des réglages que nous aurons aux qualifications à Melbourne".

Dernier Français à être monté sur un podium

Dernier Français à être monté sur un podium en Formule1, à Spa en 2015 au volant d’une Lotus (3e), Romain Grosjean espère donc le meilleur pour cette nouvelle saison, en essayant, au minimum, de rester sur le même tempo que celui qu’il avait affiché lors de la deuxième partie de saison 2018. "De toute façon, je travaille pour m’assurer de ne pas revivre cette période difficile. J’en ai besoin".



En pleine forme physique après avoir repris du muscle durant l’intersaison, le natif de Genève attend donc beaucoup de sa nouvelle Haas, qui devrait faire de l’écurie américaine un outsider sérieux derrière les intouchables Mercedes et Ferrari. Et pourquoi pas offrir à un pilote Français un podium qu’il attend depuis plus de quatre ans ?