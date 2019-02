publié le 20/02/2019 à 15:11

Présent cette semaine à Barcelone où se déroulent les essais hivernaux de Formule 1, Adrien Paviot peut contempler le fruit de son travail "en situation". Les pilotes français Romain Grosjean et Pierre Gasly, le nouveau prodige de la scuderia Ferrari Charles Leclerc, mais aussi le Danois Kevin Magnussen portent en effet fièrement leur nouvelle œuvre d’art.



Car les casques sont désormais de véritables œuvres d’art, spécialement pensées, conçues et réalisées par des créateurs de génie. Adrien Paviot, 34 ans, excelle en ce domaine. En dix ans, le natif de Tours est devenu l’un des "graphic designer" les plus demandés, avec plus de 4.000 casques réalisés.

"Chaque casque est différent et me demande entre 6 et 20 heures de travail, explique-t-il. Je fais juste le dessin, après c’est Valentin Belgy qui peint. Pour les quatre pilotes concernés cette année en Formule 1, j’ai commencé à travailler sur le design de leur casque en novembre dernier. Chacun me dit ses désirs, ses contraintes de sponsor, les couleurs qu’il veut mettre en avant. À moi ensuite de leur présenter mon design".

Pas là par hasard

Adrien Paviot n’est pas devenu ce qu’il est par hasard. Les sports mécaniques, ça le connaît. Ça a commencé par le karting à l'âge de 11 ans, où très vite il monte les échelons pour courir avec Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Niko Rosberg, Romain Grosjean... Puis vient la monoplace, "mais au bout de quelques temps je suis devenu lucide sur mes performances".



Commence alors cette nouvelle carrière où, en plus d’une formation en journalisme, il se spécialise dans l'activité du design de casque. Aujourd’hui, ils ne sont que cinq au monde à faire ce qu’il fait et à en vivre.



"Avec Romain (Grosjean, ndlr), ça prend beaucoup de temps car il veut quelque chose d’agressif, détaille Adrien Paviot. Charles (Leclerc) voulait un casque sobre. Ce fut donc moins compliqué et ce fut surtout une grande joie de travailler avec les gens de Ferrari. Pour Pierre (Gasly), j’ai bossé sur deux projets. Il a choisi celui qui lui plaisait le mieux. Quand à celui que je préfère cette année, c’est celui de Kevin (Magnussen), qui a des lignes modernes".

Loeb, Ronaldo, Neymar...

Designer, journaliste et commentateur de courses automobiles à la télé, Adrien Paviot ne se cantonne pas aux pilotes de Formule 1. Il collabore aussi avec Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Pierre Sancinena... mais aussi avec des dizaines de pilotes amateurs. Il a aussi stylisé les Peugeot du Dakar, les avions du Red Bull air Race et les casques du Prince de Monaco, de Cristiano Ronaldo et de Neymar, qui avaient participé à des vidéos de promotion ou des courses de démonstration.

Adrien Paviot Crédit : Christophe Chevalin