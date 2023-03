F1 : Alpine à l’aube d’une saison prometteuse

Comme le disent bon nombre d’observateurs et passionnés, Alpine c’est désormais l’équipe de France de Formule 1. Avec une monoplace française conduite par deux pilotes bleu-blanc-rouge, la marque engagée en F1 depuis le début de la saison 2021 est désormais la quatrième force du plateau, derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes.



Une place que Laurent Rossi, le président d’Alpine, espère bien conserver cette saison. "Il est important de continuer sur cette lancée et le quatrième rang sera à nouveau l’objectif minimum avec notre binôme de pilotes, qui est l’un des plus forts de la grille et qui mêle talent naturel, expérience et ambition".



Sous la houlette de Otmar Szafnauer, le directeur du team BWT Alpine F1, Esteban Ocon et Pierre Gasly vont donc avoir la pression de tous les fans de la marque dieppoise pour aller glaner de précieux points, mais aussi des podiums et pourquoi pas une ou des victoires.

C’est vrai que c’est complètement fou ce qui nous arrive Esteban Ocon

"C’est vrai que c’est complètement fou ce qui nous arrive, commente Esteban Ocon. Nous étions deux jeunes Normands, nous avons débuté ensemble quand on avait 7 ans sur le même circuit et on se retrouve aujourd’hui au sein de la même écurie, qui a ses racines en Normandie".



Après trois journées tests de pré-saison à Bahreïn, Alpine va donc attaquer le championnat le vendredi 3 mars pour le premier rendez-vous de l’année. "Ces trois jours d’essais ont été très intenses et je dois dire que je suis clairement prêt et enthousiaste pour le premier Grand Prix dimanche prochain", explique Pierre Gasly, très confiant quant aux performances de sa monoplace.

En rose pour les trois premiers GP

Au volant des deux Alpine, qui pour les trois premiers Grand Prix seulement revêtiront une robe rose (au lieu de l’habituelle bleue) pour satisfaire l’un des sponsors, les deux Normands savent aussi qu’il sera compliqué d’aller chercher les trois top teams. Mais Pierre Gasly, vainqueur en 2020 à Monza, et Esteban Ocon, en 2021 à Budapest, savent que faire retentir La Marseillaise est désormais possible. Ils ne demandent qu’à recommencer.

