DIAPORAMA - F1 : Alpine, Ferrari, Mercedes... Découvrez les 10 monoplaces de la saison 2023

Un peu plus de trois mois après la fin de la saison 2022 sur une énième victoire du Hollandais Max Verstappen (Red Bull), sacré champion du monde pour la seconde fois d'affilée quelques semaines plus tôt, la Formule 1 va revenir sous le feu des projecteurs, dimanche 5 mars avec le départ du Grand Prix de Bahreïn. Il y aura encore 10 écuries engagées cette saison, chacune avec deux pilotes.

Honneur à l'écurie championne du monde des pilotes avec Verstappen et des constructeurs avec également le Mexicain Sergio Perez, Oracle Red Bul Racing. Pas de changement à signaler au sein de l’écurie autrichienne qui confie sa RB19 à moteur Honda. Chez Ferrari, le Français Frédéric Vasseur a succédé à Mattia Binotto à la tête de l’écurie italienne dont le duo de pilote reste inchangé sur la S-23 : le Monégasque Charles Leclerc et l’Espagnol Carlos Sainz Jr.



Duo inchangé également chez Mercedes AMG Petronas, l’écurie Allemande dirigée par Toto Wolf. Les deux Britanniques Lewis Hamilton, septuple champion du monde, et Georges Russel piloteront la W14. En revanche, chez BWT Alpine F1, c’est un duo 100% français qui sera aligné par l’écurie bleu-blanc-rouge. Fernando Alonso, parti chez Aston Martin, a été remplacé par le Normand Pierre Gasly, qui rejoint un autre Normand, Esteban Ocon, sur la A523 à moteur Renault.

Alonso doyen des pilotes à 41 ans

Chez McLaren, Andrea Stella remplace Andreas Seidl au poste de team principal de l’écurie, où l'Australien Oscar Piastri a remplacé son compatriote Daniel Ricciardo, parti chez Red Bull en tant que troisième pilote. Le jeune Piastri (21 ans) rejoint le Britannique Lando Norris au volant de la MCL0 à moteur Mercedes. Chez Alfa Romeo Team Stake, le duo de pilote reste inchangé sur la C43 à moteur Ferrari avec le Chinois Guanyu Zhou et le Finlandais Valtteri Bottas. Le Français Théo Pourchaire devient troisième pilote de l’écurie Suisse.



Du côté de Aston Martin Cognizant, l'Espagnol Alonso, 41 ans et doyen des pilotes de F1, remplace l'Allemand Sebastian Vettel, qui a pris sa retraite. Il sera associé au Canadien Lance Stroll sur l’AMR23 à moteur Mercedes. Chez MoneyGram Haas, l'Allemand Mick Schumacher, le fils de Michael parti comme troisième pilote chez Mercedes, a été remplacé par un autre Allemand, Niko Hulkenberg, au sein de l’écurie américaine. Il partagera la VF-23 à moteur Ferrari avec le Danois Kevin Magnussen



Pour remplacer Gasly, la Scuderia AlphaTauri a opté pour le Néerlandais Nyck de Vries, qui sera associé au Japonais Yuki Tsunoda sur l’AT04 à moteur Honda. Enfin, le Thaïlandais Alex Albon a conservé son volant au sein de l’écurie Williams Racing, qui s’est séparée du Canadien Nicholas Lattifi, remplacé par l’Australien Logan Sargeant. Tous deux piloteront la FW45 à moteur Mercedes.