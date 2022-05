Dieppe et Alpine sont à jamais indissociables. Voilà pourquoi la célèbre marque automobile française sera encore à l’honneur, samedi 28 et dimanche 29 mai, dans la cité normande où Jean Rédélé fut, en 1946 et à l’âge de 24 ans, le plus jeune concessionnaire automobile de France après avoir repris le garage Renault de ses parents.

C’est ensuite, et après une brillante carrière de pilote de rallye sur 4 cv, qu’il décida en 1955 de créer sa marque, qui sera lancée le 6 octobre 1955 à l’occasion du 42e Salon de l’Automobile de Paris. L’Alpine A106 sera alors exposée.

Sept ans plus tard naitra l’Alpine A110, la célèbre "Berlinette" qui sera fabriquée à l’usine de Dieppe jusqu’en 1977 et qui fut surtout sacrée championne du monde des rallyes en 1971 et 1973. Mais la marque disparaît en 1995 avec l'arrêt de l'A610. L'usine de Dieppe sert alors à l’assemblage des voitures de sport de Renault.

Renaissance

C’est en novembre 2012 que Alpine renait. Il faut attendre près de cinq ans pour que la production de la nouvelle A110 débute, en décembre 2017 dans l’usine historique de Dieppe. Une renaissance que ne verra pas Jean Rédélé, décédé dix ans plus tôt et qui aurait eu 100 ans le 17 mai 2022.

Alors, pour commémorer l’anniversaire de la naissance du créateur de la marque, l’association des passionnés a invité tous les possesseurs d’Alpine à un grand rassemblement sur le front de mer de Dieppe, rassemblement qui débutera dès vendredi 27 mai après-midi pour se poursuivre jusqu’au dimanche soir.

Les visiteurs, attendus par milliers, seront conviés à redécouvrir quasiment toutes les Alpine produites, mais aussi les moments qui ont fait l’histoire de la marque. Ils pourront ainsi découvrir de nombreux objets et souvenirs personnels de Jean Rédélé.

Grande parade

Une grande parade, qui parcourra les rues de la ville de Dieppe derrière la nouvelle Alpine A110 de la Gendarmerie, est également au programme, comme le passage de l’Alpine similaire à celle que conduit Esteban Ocon sur le championnat du monde de Formule 1, monoplace qui roulera le samedi 28 mai dans l’après-midi sur le front de mer.

Plusieurs personnalités ayant fait l’histoire prestigieuse de la marque bleu-blanc-rouge depuis plus de 60 ans seront également présents à Dieppe. Parmi eux, Bernard Darniche, Guy Fréquelin, Jean-Pierre Nicolas ou encore Pierre Sancinéna, sacré champion du monde de GT4 en 2018.

