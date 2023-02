DIAPORAMA - F1 : Gasly, Ocon, Piastri... Découvrez les 20 pilotes de la saison 2023

Voici les 20 pilotes au départ du championnat du monde de Formule 1 2023 :



Max Verstappen (Red Bull). 25 ans. Champion du monde 2021 et 2022. Le Néerlandais qui, à ce jour, reste le plus jeune vainqueur d’un Grand Prix de Formule 1 à 18 ans et 227 jours, va tenter de conserver son titre au sein de l’écurie Oracle Red Bull avec laquelle il est lié jusqu'en 2028.



Sergio Perez (Red Bull). 33 ans. Avec 235 départs de Grands Prix au compteur, le Mexicain est l'une des valeurs sûres du plateau. L’an passé il s’est imposé à Monaco et à Singapour. Il est lié à l’écurie Oracle Red Bull jusqu’en 2024.



Charles Leclerc (Ferrari). 25 ans. Vice-champion du monde 2022. Le Monégasque entame sa cinquième saison chez Ferrari. Il s’est imposé l’an passé à Bahreïn, en Australie et en Autriche et a décroché neuf pole positions. Son contrat avec Ferrari courre jusqu'à la fin de la saison 2024.



Carlos Sainz Jr (Ferrari). 28 ans. Le fils du double champion du monde des rallyes a remporté l’an passé à Silverstone sa première victoire en Grand Prix. L’Espagnol est lié avec l'équipe italienne jusqu'à la fin de la saison 2024.



Lewis Hamilton (Mercedes). 38 ans. Le Britannique septuple champion du monde (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), recordman du nombre de victoires (103) de pole positions (103) espère renouer avec la victoire après une année blanche, et pourquoi pas conquérir une historique huitième couronne mondiale.



Georges Russel (Mercedes). 25 ans. En décrochant sa première victoire en Formule 1 l’an passé lors du Grand Prix du Brésil, le Britannique a terminé 4e au classement des pilotes. Il espère, comme son illustre co-équipier, une Mercedes beaucoup plus compétitive cette année.



Esteban Ocon (Alpine). 26 ans. Titulaire chez Renault puis Alpine depuis 2020, le Normand a désormais 111 départs en Formule 1 avec en point d’orgue, sa victoire en Hongrie en 2021. Il est entré dans les points à 17 reprises l’an passé en ayant raté de peu le podium au Gra