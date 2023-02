F1 : Monaco, Las Vegas, Belgique... Les dates et les horaires des 23 Grands Prix de la saison 2023

Pour la première fois dans l’histoire de la Formule 1, le championnat du monde va comporter 23 Grands Prix en 2022, un de plus qu'en 2022. La saison débute à Bahreïn le dimanche 5 mars et se termine le dimanche 26 novembre à Abu Dhabi. Monaco figure toujours au calendrier, le dimanche 28 mai, mais le GP de France disparaît avec quatre éditions sur le circuit Paul-Ricard du Castellet (il avait eu lieu à Magny-Cours de 1991 à 2008).

Après Bahreïn, direction l'Arabie saoudite (19 mars), l'Australie (2 avril), l'Azerbaïdjan (30 avril) puis Miami (7 mai) pour la première des trois courses aux États-Unis avec Austin (22 octobre) et Las Vegas (18 novembre). Le chapitre européen débutera le 21 mai en Italie (Imola, GP d'Emilie-Romagne) pour se poursuivre en principauté de Monaco, en Espagne (Barcelone, 4 juin), en Autriche (Spielberg, 2 juillet), au Royaume-Uni (Silverstone, 9 juillet), en Hongrie (Budapest, 23 juillet), en Belgique (Spa-Francorchamps, 30 juillet) et après la trêve estivale aux Pays-Bas (Zandvoort, 27 août) et de nouveau en Italie (Monza, 3 septembre).

Il y aura toutefois une parenthèse au Canada en juin (Montréal, le 18). Reste au programme Singapour (17 septembre), le Japon (Susuka, 24 septembre), le Qatar (Losail, 8 octobre), le Mexique (Mexico, 29 octobre), et le Brésil (Sao Paulo, 5 novembre). Il y aura par ailleurs six courses sprint qui se disputeront la veille des Grands Prix, en Azerbaïdjan, en Autriche, en Belgique, au Qatar, à Austin et au Brésil.

F1 2023 : le calendrier de la saison

Le format (hormis les week-end où le Grand Prix comporte une course sprint, voire ci-dessous) demeure inchangé avec deux séances d’essais libres le vendredi, une le samedi matin, les qualifications le samedi après-midi et la course le dimanche après-midi.

5 mars : GP de Bahreïn (circuit de Sakhir). Départ de la course à 16h heure française

19 mars : GP d'Arabie saoudite (Jeddah). Départ à 18h

2 avril : GP d'Australie (Melbourne). Départ à 7h

30 avril : GP d'Azerbaïdjan (Bakou). Départ à 13h

7 mai : GP de Miami. Départ à 21h30

21 mai : GP d'Emilie-Romagne (Imola, Italie). Départ à 15h

28 mai : GP de Monaco. Départ à 15h

4 juin : GP d'Espagne (Barcelone). Départ à 15h

18 juin : GP du Canada (Montréal). Départ à 20h

2 juillet : GP d'Autriche (Spielberg). Départ à 15h

9 juillet : GP du Royaume-Uni (Silverstone) – 16h

23 juillet : GP de Hongrie (Budapest) – 15h

30 juillet : GP de Belgique (Spa-Francorchamps). Départ à 15h

27 août : GP des Pays-Bas (Zandvoort). Départ à 15h

3 septembre : GP d'Italie (Monza). Départ à 15h

17 septembre : GP de Singapour. Départ à 14h

24 septembre : GP du Japon (Suzuka). Départ à 7h

8 octobre : GP du Qatar (Losail). Départ à 16h

22 octobre : GP des États-Unis (Austin). Départ à 21h

29 octobre : GP du Mexique (Mexico). Départ à 21h

5 novembre : GP du Brésil (Sao Paulo). Départ à 18h

18 novembre : GP de Las Vegas. Départ à 7h

26 novembre: GP d'Abu Dhabi (Yas Marina). Départ à 14h

F1 2023 : le calendrier des courses sprint

29 avril : Azerbaïdjan

1er juillet : Autriche

29 juillet : Belgique

7 octobre : Qatar

21 octobre: États-Unis

4 novembre : Brésil



Les courses sprint durent 100 km (soit 30 minutes environ) avec une pole position attribuée à l’issue des qualifications du vendredi. Le vainqueur empoche 8 points. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point sont ensuite distribués aux pilotes suivants. Le classement final de la course sprint du samedi détermine la grille de la course du dimanche. Lors d’un week-end de course sprint, la séance de qualifications est déplacée au vendredi à la place des essais libres 2.

