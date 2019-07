publié le 27/07/2019 à 14:00

L'heure du verdict est arrivée, après trois semaines palpitantes. À la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris, les candidats à la victoire finale ont une dernière occasion de s'expliquer en haute montagne, puisque la tradition veut qu'il n'y ait pas de bagarre le dernier dimanche.

Au départ de cette étape Albertville-Val Thorens raccourcie à 59,5 km au lieu des 130 initialement prévus, ce n'est plus le Français Julian Alaphilippe qui porte le maillot jaune mais le Colombien Egan Bernal. Son avance sur Alaphilippe est de 45 secondes, sur son coéquipier gallois Geraint Thomas de 1'11". Thibaut Pinot n'est plus dans la course.



Le long Cormet de Roselend (19,9 km de montée à 6 % de pente moyenne) escamoté, il ne reste plus que la montée vers Val Thorens pour faire la différence. Classée hors catégorie, elle est longue de 33,4 km, avec une pente moyenne de 5,5%. Départ fictif d'Albertville à 14h30, lancé à 14h35. Arrivée à Val Thorens prévue entre 16h30 et 17h00.

Tour de France 2019 : le profil de la 20e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP

Le film de la journée :

14h04 - Les conditions météorologiques restent problématiques. Il n'y aura ni caravane ni hélicoptères pour filmer cette étape.



La situation à un peu plus d'une heure du départ:

- étape maintenue

- la caravane défile uniquement à Albertville et n'ira pas plus loin en raison des conditions météos.

- Pas d'hélicoptères, il faudra se contenter des motos pour les images. #TDF2019 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 27, 2019

14h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 20e étape.