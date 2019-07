publié le 26/07/2019 à 13:15

Qui va remporter ce Tour de France 2019 indécis comme rarement dans l'histoire récente ? Julian Alaphilippe ? Thibaut Pinot ? Egan Bernal ? Geraint Thomas ? Un autre coureur ? Il reste deux étapes aux leaders du classement général pour faire la différence, deux étapes courtes avec arrivée en altitude dans les Alpes - la dernière étape vers Paris n'étant qu'un défilé pour le futur vainqueur.

Au départ de cette 19e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km), Alaphilippe possède 1 minute et 30 secondes d'avance sur le Colombien Bernal, 1'35" sur le Gallois Thomas, 1'47" sur le Néerlandais Kruijswijk, 1'50" sur Pinot et 2'14" sur l'Allemand Buchmann. Une marge à la fois importante s'il tient encore le rythme des purs grimpeurs et maigre à al moindre faiblesse.

La première moitié du parcours propose trois ascensions de 2e et 3e catégorie : côte de Saint-André (3,1 km de montée à 6,8% de pente moyenne), Montée d'Aussois (6,5 km à 6,2%) et col de la Madeleine (3,9 km à 5,6%). La route s'élève ensuite considérablement pour atteindre le sommet de cette 106e édition (2.770 m) avec le col de l'Iseran (hors catégorie), ses 22,9 km à 7,5%.

Après la descente via val d'Isère, le final est jugé au sommet de la Montée de Tignes, classée en 1re catégorie avec ses 7,4 km de montée à 7%. Départ fictif de Saint-Jean-de-Maurienne à 13h45, réel à 13h55. Arrivée prévue à Tignes entre 17h23 et 17h50.

Tour de France 2019 : le profil de la 19e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP

Le film de la journée :

13h59 - Le Portugais Rui Costa accélère à l'avant, va-t-il être à l'origine de la sélection ?



13h58 - On retrouve en tête de peloton Michael Woods, beaucoup de AG2R, de Movistar et de Ineos.



13h57 - Le peloton s'étire après quelques secondes d'observation mais personne ne se détache.



13h55 - C'est parti pour cette 19e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km).



13h52 - "Je n'étais pas dans une grande journée, a confié Thibaut Pinot hier. Ces journées-là, il faut les passer".



13h48 - Bardet est obligé de retourner à l'attaque pour conserver son maillot à pois.



13h45 - C'est parti pour le défilé dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne, avec les quatre maillots distinctifs en tête de peloton.

13h40 - Si Julien Alaphilippe concède par exemple deux fois 35 secondes à Egan Bernal, il peut perdre le maillot jaune au jeu des bonifications.



13h37 - "On rêve tous de ça, même moi je l'imagine un peu, a déclaré Julian Alaphilippe à l'issue de l'étape du Galibier. Mais je suis quelqu'un de réaliste, aujourd'hui c'était un gros morceau mais il y a demain (vendredi) et après-demain. Quoi qu'il arrive et qu'importe mon résultat à Paris, ce Tour aura marqué les Français et j'aurai appris aussi beaucoup sur moi, c'est quelque chose de super que je ne vais jamais oublier".



13h31 - Le classement de la montagne avec Romain Bardet porteur du maillot à pois :



1. Romain Bardet (FRA/ALM) 86 pts

2. Tim Wellens (BEL/LOT) 74

3. Damiano Caruso (ITA/BAH) 60

4. Nairo Quintana (COL/MOV) 58

5. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 50

6. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 45

7. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 38

8. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 33

9. Michael Woods (CAN/EF1) 31

10. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 30



13h24 - Le top 10 du classement général :



1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 56h11'29"

2. Egan Bernal (COL/INE) à 1'30"

3. Geraint Thomas (GBR/INE) 1'35"

4. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1'47"

5. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1'50"

6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2'14"

7. Nairo Quintana (COL/MOV) 3'54"

8. Mikel Landa (ESP/MOV) 4'54"

9. Rigoberto Uran (COL/EF1) 5'33"

10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 5'58"

13h15 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 19e étape.