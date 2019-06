et AFP

publié le 12/06/2019 à 15:18

"C'est clair, il ne prendra pas le départ du Tour". Le manager de la formation Ineos (le successeur de Sky), Dave Brailsford, a mis fin au suspense quelques minutes seulement après l'annonce d'une chute de Chris Froome durant un entraînement avant la 4e étape du Dauphiné, mercredi 12 juin en France.



Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle devait être transporté par hélicoptère vers un hôpital, "soit à Saint-Etienne soit à Lyon", a annoncé son équipe. Il souffrirait notamment d'une fracture ouverte du fémur selon un témoin. "Il est rentré contre un mur. C'est un accident grave", a précisé Brailsford, indiquant que le cycliste avait eu "du mal à parler" dans les minutes ayant suivi sa chute.

Cette chute du Britannique de 34 ans est survenue lors de la reconnaissance du parcours du contre-la-montre, une boucle de 26,1 kilomètres à l'ouest de Roanne. C'est une rafale de vent qui est à l'origine de l'incident. Froome était parti en reconnaissance en milieu de journée, sous le soleil, avec son lieutenant, le grimpeur néerlandais Wout Poels. "Ils roulaient très vite, il y avait beaucoup de vent. Le vent a pris la roue de devant", a détaille Brailsford.

3e du tour l'an dernier

Contraint d'abandonner, le "Kenyan blanc" espérait parfaire sa condition sur le Dauphiné avant le début du Tour de France dont le départ est programmé le samedi 6 juillet à Bruxelles. Très discret depuis le début de la saison, Froome était monté en régime depuis le début de la semaine et occupait la 8e place du classement général.



Vainqueur à quatre reprises du Tour de France (2013, 2015, 2016 et 2017) - il a terminé 3e l'an dernier à 2 minutes 24 de son coéquipier et compatriote Geraint Thomas -, Froome a gagné le Dauphiné à trois reprises, un record qu'il partage avec plusieurs autres coureurs.