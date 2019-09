publié le 13/09/2019 à 12:45

"Cet exploit, on veut le faire fructifier (...) On veut aller en finale". "Depuis le début de la compétition, on dit qu'on est venus pour gagner". Du sélectionneur Vincent Collet à l'un des hommes forts de cette équipe de France version 2019, Evan Fournier, les Bleus abordent leur demi-finale du Mondial face à l'Argentine avec ambition et lucidité. Pour eux, pas question de revivre la même désillusion qu'en 2014.

Il y a cinq ans, ils avaient déjà créé une énorme sensation en quart de finale en éliminant chez elle l'Espagne des frères Gasol. Mais ils avaient manqué la marche suivante contre les Serbes. Cette fois, c'est l'Argentine post Manu Ginobili qui se présente face à cette équipe de France qui est parvenue à déboulonner les États-Unis (89-79). Les Argentins ont, eux, réussi l'autre exploit de la compétition : battre la Serbie (97-87)

La France n'a encore jamais disputé de finale en Coupe du Monde. Si elle y parvient, ce sera dimanche 15 septembre (14h heure française) face à l'Espagne, qui est venue à bout de l'Australie après deux prolongations (95-88) .

France-Argentine : l'avant-match en direct

13h33 - Au lendemain de leur défaite face à la France, les États-Unis ont encore été battu, par la Serbie (94-89), en match de classement. Ils ne peuvent plus viser que la 7e place.



13h26 - Le seul titre qui figure au palmarès des Bleus est l'Euro 2013, l'aboutissement de la génération Tony Parker.



13h18 - Voici les cinq majeurs des deux équipes :



France : Frank Ntilikina (New York Knicks, 21 ans), Evan Fournier (Orlando Magic, 26 ans), Nicolas Batum (Charlotte Hornets, 30 ans), Amath M'Baye (Pinar Izmir, 29 ans), Rudy Gobert (Utah Jazz, 27 ans)



Argentine : Facundo Campazzo (Real Madrid, 28 ans), Nicolas Brussino (Saragosse, 26 ans), Patricio Garino (Kirolbet Baskonia, 26 ans), Luis Scola (Shanghai Sharks, 39 ans), Marcos Delia (Murcia, 27 ans)



13h10 - L'Argentine aborde cette demie avec six victoires en six matches. Les Bleus en ont gagné cinq et perdu un, face à l'Australie (100-98) lors de la deuxième phase de poules.



12h59 - Les Français ont perdu les trois confrontations face aux Argentins en Coupe du Monde : 56-40 et 66-41 en 1950, 80-70 en 2006.



12h52 - Au bout du suspense, c'est donc l'Espagne qui a arraché sa place en finale face à l'Australie. Ce sera la 2e finale de la "Roja" après celle de 2006 remportée face à la Grèce.



12h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette demi-finale de Championnat du Monde de basket entre la France et l'Argentine.