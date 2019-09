publié le 11/09/2019 à 18:10

Jamais l'équipe de France masculine de basket n'avait battu les ogres américains en compétition. C'est chose faite depuis mercredi 11 septembre, à Dongguan, en quarts de finale de la Coupe du Monde (89-79). Et même si le Team USA s'est présenté en Chine sans la plupart de ses plus grandes stars, le terme d'exploit n'est pas galvaudé.

Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus depuis 10 ans, l'utilise. Mais tout de suite après, il souligne que son objectif et celui de son équipe "ce n'est pas simplement de battre les Américains : c'est d'aller plus loin dans la compétition". "Cet exploit, on veut le faire fructifier (...) On veut aller en finale". Et décrocher le titre ? "Si on va en finale, dans deux jours je vous parlerais d'autre chose".

Cette victoire de prestige, l'homme de 56 ans "l'espérait (...) On savait que ça allait être très difficile mais on était quand même persuadé qu'on avait nos chances, à la condition de faire un très grand match. On a su le faire. Les joueurs ont été remarquables dans l'investissement, dans la discipline et ça nous a permis de faire cet exploit".

On est heureux mais on garde la tête froide Vincent Collet Partager la citation





"Je rêve de ça depuis que je suis gosse, confie encore le natif de Sainte-Adresse, en Seine-Maritime. Quand je jouais dans ma cour j'imaginais des matches contre les Américains que je battait en finale. Pour moi ça veut dire beaucoup".

Pour autant, pas question d'organiser une fête dès ce soir. "L'heure est à la récupération et la reconcentration (...) Il faut garder le cap. On est devant quelque chose qui peut être très grand donc il est hors de question de basculer maintenant dans une joie qui bien sûr est légitime... On est heureux mais on garde la tête froide". Rendez-vous vendredi 13 septembre face à l'Argentine.