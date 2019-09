publié le 13/09/2019 à 15:29

C’est dans un quartier huppé d’Orlando, en Floride que vit Evan Fournier, 26 ans, l’un des sportifs français les mieux payés au monde qui évolue en NBA. L’arrière est sous contrat depuis trois ans, et pour deux ans encore, avec l’équipe des Orlando Magics.



Montant de son mirobolant contrat de 5 ans : 75 millions d’euros. " J’ai toujours rêvé de jouer en NBA et d’avoir la vie qui va avec. Une maison dans un quartier du type Desperate Housewives, avec les pelouses bien tondues", confie le joueur.



Aujourd’hui, Evan Fournier vit donc la vie qu’il avait rêvée, gamin, devant sa télé, et qui est

bien loin de son enfance de banlieusard parisien. " J’ai grandi dans un petit appartement, donc c’est vrai que ça me change d’avoir une grande maison avec une piscine." La star du basket américain a grandi et a été formée à Charenton-le-Pont.



Un modèle pour les jeunes de Charenton

Ses deux parents, François Fournier et Meriem Moktaa sont, eux, judokas professionnels et se sont rencontrés à l’INSEP.

Enfant de la balle, celle de basket, il est champion de France des minimes en 2006 et porte le maillot des Bleus depuis 2009.



Le leader de jeu de l’équipe de France est une fierté pour les jeunes de son club du Val-de-Marne, pour qui il y a bien une passerelle, du parquet de Charenton à ceux de la NBA et au maillot des Bleus.