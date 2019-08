publié le 24/08/2019 à 10:06

Improbable coup de tonnerre à Melbourne. Pour la première fois depuis 2006 et une défaite en demi-finale du Mondial face à la Grèce, les États-Unis et ses joueurs NBA sont tombés sur plus fort qu'eux et ont perdu un match sur la scène internationale. L'Australie, qui avait pourtant perdu un match face à ces mêmes Américains il y a deux deux jours (102-86), a réalisé un authentique exploit ce samedi 24 août et s'impose pour la première fois de son histoire face à la Team USA (98-94).

Entre ses deux défaites, les États-Unis auront donc enchaîné pas moins de 78 victoires consécutives, devenant au passage champions olympiques en 2008 à Pékin, en 2012 à Londres et en 2016 à Rio mais aussi champions du monde en 2010 puis 2014.

Ce match de préparation au Mondial 2019, qui se tiendra du 31 août au 15 septembre en Chine, est donc un message fort à la concurrence, dont la France, qui rappelle qu'aucune équipe n'est invincible. Malgré cet accroc, les hommes de Gregg Popovich seront favoris à leur propre succession.