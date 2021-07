Où va s'arrêter la moisson de l'équipe de France olympique à Tokyo au huitième jour de compétition ? Dès les environs de 2h heure française, le relais mixte de triathlon est allé chercher du bronze avec Léonie Périault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Vincent Luis. La délégatyion bleu-blanc-rouge comptait alors 14 récompenses.

Quelques heurs plus tard, le bilan est désormais de 16 grâce à Charline Picon et Thomas Goyard, tous les deux médaillés d'argent en planche à voile. Mais ce n'est pas tout : trois autres breloques sont d'ores et déjà dans la poche et seront soit en or, soit en argent, avec trois finales à venir.



Il y aura d'abord, aux alentours de 10h30, celle de l'épreuve de judo mixte par équipes. La France défie le Japon avec Amandine Buchard, Sarah Léonie Cysique, Clarisse Agbégnénou, Margaux Pinot, Romane Dicko, Madeleine Malonga, Kilian Le Bouch, Guillaume Chaine, Axel Clerget, Teddy Riner et Alexandre Iddir.



Le rendez-vous suivant est fixé à 11h avec le coup d'envoi de la finale du rugby à VII à 11h00 françaises. Enfin, les sabreuses (Manon Brunet, Charlotte Lemabach, Cécilia Berder, Sara Balzer) visent le titre contre la Russie concourant sous pavillon neutre à 12h30. Par ailleurs, après Charline Picon, Thomas Goyard est bien placé en planche à voile. Régate finale à partir de 8h33.

Le film de la journée :

09h23 - Comme Charline Picon tout à l'heure, Thomas Goyard décroche la médaille d'argent en planche à voile chez les messieurs. C'est la 16e médaille de la France à Tokyo.



09h11 - Les handballeuses, battues par les Russes 28-27, n'ont plus le droit à l'erreur pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique. Rien n'est définitivement perdu pour les Bleues, en quête à Tokyo de l'or olympique, seul titre qui manque à leur palmarès. Mais le dernier match de groupe contre le Brésil lundi s'apparente à un 8e de finale.



08h56 - C'est parti pour l'épilogue en planche à voile messieurs avec Thomas Goyard, en lice pour le podium.



08h48 - La régate finale de Thomas Goyard a été retardée de quelques minutes, sans doute en raisons des conditions climatiques.



08h31 - La France est aussi en finale de l'épreuve mixte par équipe en judo. Victoire 4-0 face aux Pays-Bas grâce à Guillaume Chaine, Clarisse Agbegnenou, Axel Clerget et Romane Dicko. Place au Japon pour de l'or ou de l'argent peu après 10h.



08h27 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.