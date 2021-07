Jeux Olympiques 2021 : Thomas Goyard lui aussi en argent en planche à voile, 16e médaille française

Le samedi 31 juillet est déjà largement réussi pour l'équipe de France olympique de Tokyo et peut encore entrer dans l'histoire avec des finales à venir en judo, escrime et rugby à VII. Après le bronze décroché en triathlon par équipe mixte puis l'argent de Charline Picon en planche à voile, un autre véliplanchiste est lui aussi monté sur la 2e marche du podium : Thomas Goyard, à peine une heure plus tard.

Malgré une disqualification dans l'ultime manche pour avoir anticipé le départ, le Calédonien de 29 ans termine derrière le Néerlandais Kiran Badloe, le Chinois Bi Kun complétant le podium. La délégation bleu-blanc-rouge totalise désormais 16 récompenses dans ces Jeux de Tokyo, ce qui lui permet de pointer au 9e rang du classement des médailles.