Jeux Olympiques 2021 : les Bleues du rugby à VII en argent, 17e médaille française

La Néo-Zélandaise Stacey Fluhler devant les Françaises Caroline Drouin et Camille Grassineau à Tokyo le 31 juillet 2021

L'équipe de France féminine de rugby à VII a conquis la médaille olympique de son histoire, en argent, samedi 31 juillet à Tokyo. Battue par la Nouvelle-Zélande en finale (26-12), elle apporte à la délégation bleu-blanc-rouge sa 17e récompense au Japon (trois en or, huit en argent, six en bronze).



Après un beau parcours olympique marqué notamment par un succès sur les Britanniques en demie (26-19), les Bleues ont souffert en finale face aux doubles championnes du monde en titre et vice-championnes olympiques à Rio. La médaille de bronze revient aux Fidjiennes, qui ont battu la Grande-Bretagne.

Les "Black Ferns" ont ainsi confirmé leur supériorité sur les Françaises, qu'elle avaient déjà largement battues en finale de la Coupe du monde 2018 (29-0). Les Néo-Zélandaises se sont installées rapidement dans la moitié de terrain française et ont inscrit un essai dès la première minute.

Les Françaises n'ont pas démérité, étouffant dans leur solide défense une partie des attaques adverses, mais l'écart de niveau s'est rapidement fait sentir, jusqu'à ne plus pouvoir être comblé.