Les infos de 8h - Jeux Olympiques 2021 : Charline Picon décroche l'argent en planche à voile

15e médaille pour la France. Une médaille d'argent en planche à voile. Il n'aura pas manqué grand chose à Charline Picon ce samedi pour monter sur la plus haute marche du podium. La Française Charline Picon a terminé 2e en planche à voile RS:X aux JO de Tokyo, à Enoshima. Malgré sa victoire dans la régate finale, la Charentaise a été devancée au classement général pour l'or par la Chinoise Lu Yunxiu.

C'est tout de même une deuxième médaille aux Jeux pour Charline Picon, qui récompense une carrière d'athlète, de kiné et de maman. Charline Picon, c'est l'histoire d'une petite fille qui a grandi près de l'océan et qui a commencé la voile grâce à l'école, en CM2. Elle aimait l'optimiste, mais il n'y avait plus assez de place en cours alors elle opta pour la planche à voile. Très vite la Royannaise montre de sérieuses aptitudes. Championne de France minime puis cadette, elle part en sport-études au lycée.

Après le bac, elle s'inscrit en Staps à Poitiers tout en continuant la voile. Remplaçante aux Jeux de Pékin, 8e à Londres en 2012, la jeune femme s'accroche. Deux ans plus tard elle est d'ailleurs championne du monde. La consécration arrive en 2016, aux JO de Rio où elle décroche l'or.

À écouter également dans ce journal

Alerte enlèvement - Ce samedi 31 juillet, le ministère de la Justice a déclenché le plan Alerte enlèvement après que Dewi, un petit garçon de 8 ans atteint de surdité a été enlevé à Lannion dans les Côtes-d'Armor (Bretagne), "par son père qui ne peut le voir seul".

Passe sanitaire - La mobilisation contre l'extension du passe sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions ne devrait pas faiblir samedi en France. Pour le 3e samedi consécutif, les réfractaires à la vaccination obligatoire vont battre le pavé dans plusieurs villes de France.

Coronavirus - Situation "dramatique" en outre-mer avec La Réunion et la Martinique, où un confinement a été mis en place à partir de vendredi 19H00 (samedi 01H00 à Paris) pour une durée d'au moins trois semaines.