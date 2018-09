publié le 27/09/2018 à 12:14

C'est l'événement sportif de l'automne en France. Du 28 au 30 septembre, le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) va accueillir la Ryder Cup. La compétition oppose les meilleurs golfeurs européens aux meilleurs golfeurs américains, pour ce qui représente le troisième événement sportif télévisé au monde, en terme de téléspectateurs et téléspectatrices.



Durant la semaine précédant le début de la compétition, les golfeurs s'adaptent au terrain et s'entraînent devant des fans extatiques. Et si tous ont des yeux de Chimène pour Tiger Woods, redevenu le grand joueur qu'il a été, d'autres stars paradent, club à la main, sur le green des Yvelines.

Ainsi, en amont de la Ryder Cup, une version "célébrités" est organisée, et elle aussi peut se targuer de proposer un plateau relevé, notamment en anciens champions. Ainsi, Yannick Noah, Laura Flessel ou encore Guy Forget défendent les couleurs de l'Europe. Côté US, la légende de la natation, Michael Phelps, et celle du surf Kelly Slater sont très habiles dans l'exercice.

À noter que Dany Boon et David Ginola sont aussi présents, face à Samuel Jackson, Kurt Russell ou encore l'ancienne secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice. Tous férus de golf, ils profitent du beau temps et des conditions optimales afin de pratiquer leur passion.