publié le 11/07/2018 à 19:55

C'est fait ! Vingt ans après, les Bleus sont en finale de la Coupe du Monde, à l'issue de leur victoire face à la Belgique (1-0), mardi 10 juillet. "Ils ont fait preuve d'intelligence. Ils ont fait preuve de patience, d'abnégation. Hier, ils ont su faire et maîtriser leur sujet. Ils ont fait leur métier fantastiquement bien", juge David Ginola au micro de RTL.



L'ancien international français salue certains joueurs dont on parle moins, mais qui ont eu "une implication extraordinaire" dans ce match. Et de citer N'Golo Kanté qui "est depuis le début de la compétition le plus régulier dans ses performances", ou encore Hugo Lloris ou Blaise Matuidi. "La prise de conscience des joueurs est très belle", estime David Ginola.

C'est ce soir que les Bleus connaîtront qui ils affronteront en finale. La Croatie affronte l'Angleterre, mais à ce stade, David Ginola "n'a aucune préférence". "L'équipe de France peut battre n'importe qui. Après, il est sûr qu'un France-Angleterre serait juste magnifique."