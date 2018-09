publié le 23/09/2018 à 08:30

En France, le football, le tennis ou encore le cyclisme sont suivis par plus d'un Français, quand seuls 12% de Français affirment s'intéresser au golf, selon le sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les 19 et 20 septembre.



L'enquête révèle également que seulement 31% des Français ont déjà pratiqué le golf, et pour les deux-tiers cela a été pour une seule fois. Ce sport encore confidentiel en France conserve une image élitiste pour 72% des Français, qui ne peuvent pas s'appuyer sur les performances des sportifs tricolores pour changer cette perception.

Cette enquête a été réalisée alors que la Ryder Cup se déroulera du 28 au 30 septembre prochain au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un événement que connaissent près d'un Français sur deux (48%). Toutefois, ils ne seront que 19% à suivre la compétition.

Pour rappel, la Ryder Cup se déroule tous les deux ans et oppose une sélection de joueurs américains à une sélection de joueurs européens, en équipe ou en simple. C'est la première fois que la compétition se déroule en France.

19% des Français comptent suivre la Ryder Cup Crédit : Odoxa