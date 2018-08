et Nassim Aziki

publié le 28/08/2018 à 11:08

Danny Boon s'improvise chanteur. Dans le cadre d'un album de reprises, intitulé Les gens du Nord dont les recettes seront reversées à l'association Ch'tis Fond, le comédien de 52 ans interprète, un classique de sa région, le morceau Tout in haut deuch terril (Tout en haut du terril).



Un titre écrit et chanté par Edmond Tanière en 1981 qui met en scène un mineur qui part en vacances au camping. Par amitié pour Laissez-vous Tenter, Dany Boon a accepté de nous parler de cette chanson. Il nous explique que c'est avant tout pour la bonne cause.

"Lorsque le film Bienvenue chez les Ch'tis est sorti je n'ai pas voulu faire de merchandising mais malheureusement il y en a eu, fait de manière sauvage, alors je me suis dit faisons ce projet à condition que tout soit reversé à une association (...) c'est une parenthèse joyeuse et caritative", explique l'acteur.



> Dany Boon - Tout in haut deuch terril (Clip officiel)

Pour un album acheté, un euro sera reversé au Ch'ti Fonds, association créée par Dany Boon, en 2008, après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Depuis tous les bénéfices des produits dérivés de ses films sont reversés à ce fonds supervisé par la Fondation de France. Et le Ch'ti Fonds finance des projets à caractère social, humanitaire, culturel ou encore environnemental.



On retrouvera aussi dans le disque des reprises signées Line Renaud, Maxime Le Forestier, Alain Souchon ou encore Enrico Macias. L'album Les Gens du Nord sera disponible le vendredi 31 août 2018.