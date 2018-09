publié le 25/09/2018 à 13:34

Laurent Agostini, journaliste, a récemment publié "Tiger Woods, l'homme aux deux visages", aux éditions Solar. Et pour le journaliste, ce livre raconte "l'histoire d'une résurrection". Et on peut parler de résurrection à plus d'un titre : "médiatique, sportive, et surtout physique", précise Laurent Agostini. Il se souvient d'ailleurs d'une anecdote sur l'état d'esprit du sportif, il y a deux ans : "Au dîner des champions (des Masters de Golf, ndlr), à Augusta, il a dit à son voisin de table 'je crains d'être fini pour le golf'".



Malgré ses déboires, la qualité du parcours de cet homme reste inouï. "En 2013, il est encore numéro un mondial de golf. Certes, il ne gagne pas de tournoi majeur mais c'est encore une bonne saison pour lui". Puis, entre 2013 et 2018, le sportif a traversé "cinq ans qui ont été vraiment terribles, émaillés de blessures et d'opérations au dos", explique Laurent Agostini. "Les deux dernières années, il a été cloué au lit, immobilisé, il utilisait son club de golf comme une canne".

Des problèmes de santé qui ont fait fuir l'entourage du sportif : "Il a été assez isolé. On dit qu'il jouait aux jeux vidéos, dans sa grande maison, tout seul", précise le journaliste. En 2010, les révélations sur sa vie conjugale l'achèvent, lui et sa réputation : Tiger Woods devient alors le troisième sportif le plus détesté des États-Unis. "À l'époque, il a trahi parce que l'image qu'on avait fabriqué de lui était celle du sportif parfait, de l'homme parfait".

Le come back du Tigre

Jusqu'à ce que sa détresse éclate au grand jour. Laurent Agostini explique qu'en mai 2017, au moment où Tiger Woods se fait arrêter au bord de la route en état d'influence médicamenteuse, le monde entier semble comprendre la réelle souffrance éprouvée par le sportif. "C'est à ce moment-là que le monde a pris vraiment conscience qu'il était seul. Et sa garde rapprochée aussi en a pris conscience. Ça a été le début de son retour (...) Et quelque part, il y a eu une forme de bienveillance qui s'est manifestée à son égard".



À 42 ans, Tiger Woods a eu plusieurs vies, dont une dernière émaillée de blessures. "Cette dernière vie l'a fait changé, l'a rendu plus humble, (...), plus ouvert et plus accessible aux autres. C'était son défaut du temps de sa splendeur, il était un petit peu isolé. Et ce changement d'attitude a permis à ce que les gens l'aiment plus", indique Laurent Agostini.



Tiger Woods participera à la Ryder Cup, du 28 au 30 septembre prochains, en région parisienne. Une sacrée tête d'affiche pour les organisateurs Français... Et pour se préparer à l'événement, le Tigre va taper ses premières balles ce mardi 25 septembre, au Golf National à Saint-Quentin en Yvelines.