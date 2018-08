publié le 03/08/2018 à 15:04

Il n'a que 10 ans et on le surnomme "Superman". Clark Kent Apuada, un Philippino-américain, a battu le record du 100 mètres papillon, détenu depuis 23 ans par le nageur américain Michael Phelps, une légende de la disciple. "C'était un de mes rêves de battre le record de Michael Phelps", a déclaré le jeune Clark Kent dans une interview donnée par le HuffPost.



L'exploit a eu lieu dimanche 29 juillet au Far Western Long Course Championship de Moraga (Californie). En plus d'être arrivé premier dans toutes les courses qu'il a disputé, le jeune garçon a détrôné le géant de la natation grâce d'une petite seconde.



Avec un temps de 1'09"38, Clark Kent détient désormais le nouveau record. En 1995, Michael Phelps, âgé de 10 ans également, avait parcouru cette distance en 1'10"48. Depuis, le record n'avait jamais été atteint.

Le nageur américain, connu pour être l'athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques (28 médailles, dont 23 en or) a félicité le jeune Clark Kent sur Twitter : "Un énorme bravo à #clarkkent pour avoir fait exploser le record du meeting !!! Continue ainsi mon gars !! #rêveengrand". Comme son prédécesseur, Clark Kent a pour objectif de participer aux Jeux Olympiques.

Faster than a speeding bullet? A 10-year-old boy named #ClarkKent just beat one of @MichaelPhelps' swimming records! https://t.co/ZTtng8RiAB ¿ pic.twitter.com/iOdwhhXe22 — NBCDFWSports (@NBCDFWSports) 2 août 2018