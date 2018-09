publié le 25/09/2018 à 16:09

Pour la première fois de son histoire, la France accueille la Ryder Cup, cette compétition de golf par équipes mythique créée en 1927. La 42e édition, entre les États-Unis et l'Europe, se dispute au Golf national, également appelé Albatros, sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'ouest de Paris. Elle débute vendredi 29 septembre et se terminera dimanche 30 septembre.



La Ryder Cup, c'est un rendez-vous que les golfeurs attendent avec impatience tous les deux ans. Cette compétition, qui mêle matches en double et matches en simple et fait s'opposer 24 des meilleurs joueurs du monde, déchaîne les passions, dans des proportions parfois assez folles, tant le monde du golf apparaît d'ordinaire très sage.

Cette année, vous comptez suivre de près ou de loin l'événement mais ne connaissez pas grand chose au golf. Voici un lexique pour y voir plus clair.

1. Green

Il s'agit de la zone de gazon la plus proche du trou, coupée très ras. Les joueurs utilisent alors le putter qui leur permet de faire rouler la balle vers le trou.

2. Par

À chaque trou (18 au Golf national, comme la plupart du temps) correspond un nombre de coups théorique à jouer. C'est ce qu'on appelle le par.



Il existe des par 3, par 4 et par 5, en fonction de la longueur des trous. Lorsque le joueur réussit à frapper exactement le nombre de coups théorique, il réalise le par.

3. Birdie

S'il rentre la balle dans le trou en effectuant un coup de moins que le par, c'est un birdie...

4. Bogey

... et s'il doit jouer un coup en plus que le par, c'est un bogey.

5. Eagle

Il arrive que des joueurs réussissent un trou en frappant deux coups de moins que le par. Cela s'appelle alors un eagle.

6. Albatros

Avec l'albatros, un golfeur touche à l'excellence : trois coups de moins que le par. L'albatros est donc aussi le surnom du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

7. Tee

Ce mot désigne d'abord l'aire de départ d'un trou, où les joueurs se positionnent pour taper leur premier coup.



Le tee est sans doute plus connu comme un petit ustensile, un support le plus souvent en bois (les puristes rechignent au tee en plastique), sur lequel les joueurs peuvent poser leur balle.

8. Fairway

L'autoroute du golfeur. Il s'agit de toute la zone d'herbe parfaitement tondue qui sépare le départ du trou, et qui permet donc de jouer a priori sans difficulté la balle si elle s'y trouve.

9. Rough

Une zone que les joueurs détestent et veulent à tout prix éviter. Il s'agit des parties non tondues, ou en tout cas avec des herbes plus hautes, situées sur les côtés du fairway. La densité de l'herbe rend les coups bien plus difficiles à jouer, et les balles peuvent même parfois s'y perdre.

10. Bunker

Les zones de sable situées sur le parcours, sur les côtés des fairways et souvent près des greens. Lorsque la balle s'y trouve, elle est plus difficilement contrôlable. Les joueurs doivent adapter leurs coups.