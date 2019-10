Coupe du Monde de rugby : qui et quand pour le XV de France en quarts ?

publié le 12/10/2019 à 07:05

Changement de programme : après l'annulation de son match contre l'Angleterre, prévu samedi 12 octobre (10h15 heure française) à Tokohama, en raison du typhon Hagibis, le XV de France a rallié Oita (sud du Japon), où il dispose de 10 jours pour préparer son quart de finale.

Le choc face au XV de la Rose aurait dû décider du vainqueur de la poule C. En homologuant un match nul (sur le score de 0-0), World Rugby attribue finalement deux points à chaque nation et acte un statu quo : l'Angleterre termine 1re avec 17 points, la France 2e avec 15 unités.



C'est donc le 1er de la poule D qui est désormais promis aux Bleus. Si l'Australie est en tête après son succès sur la Géorgie vendredi 11 octobre (16 points, le Pays de Galles (14 pts) n'a besoin que d'un nul face au dernier de son groupe, l'Uruguay, pour finir en tête, quatre jours après avoir livré un combat intense et épique face aux Fidji (29-17).

Dimanche 20 octobre à 9h15 heure française

Le probable quart entre le XV de France et le XV du Poireau est prévu dimanche 20 octobre à 9h15 heure française. Si c'est finalement l'Australie, ce sera la veille à la même heure. En cas de succès sur les Gallois, les Bleus seraient certains d'éviter les All Blacks avant la finale. Ils pourraient croiser en demie la route de l'Afrique du Sud ou du vainqueur de l'indécise poule A, l'Irlande, le Japon ou l'Écosse.

Avec cette qualification pour les quarts, la Coupe du Monde 2019 du XV de France ne sera au moins pas à un fiasco total. Certes, un retour à la maison à ce stade de la compétition laisserait forcément un goût amer, renvoyant les Bleus à leurs doutes, à leur incapacité à rivaliser depuis de trop nombreuses années avec le gotha mondial.

Rien à perdre

Mais après tout, Jacques Brunel et ses hommes ont désormais tout à gagner. Si les sorties face aux États-Unis (33-9) et les Tonga (23-21) ont pu inquiéter, la France les a gagnées, comme ce crucial match d'ouverture face à l'Argentine (23-21). Il n'y a pas eu le test attendu face aux Anglais. Mais peut-être est-ce un mal pour un bien ?

La victoire initiale face aux Pumas argentins a tout changé, en écartant le spectre d'une première élimination dès la phase de poules en neuf participations. Finaliste en 1987, 1999 et 2011, 3e en 1995, 4e en en 2003 et 2007, le XV de France fait toujours partie des huit meilleures équipes mondiales au Japon.

Il y a quatre ans, en Angleterre, il avait dû croiser la routes des futurs champions du monde néo-zélandais dès les quarts de finale. Résultat, une déroute historique 62-13 (9 essais à 1). Toujours aussi terrifiants, les All Blacks ne viendront cette année, au mieux, que sur la route des Bleus en demie ou en finale.

Redoutables Gallois

S'ils n'ont dépassé les quarts de finale qu'à une reprise, en 2011, les Gallois s'avancent cette année avec l'étiquette d'outsiders après leur Grand Chelem lors du dernier Tournoi des VI Nations et leur succès sur les Australiens (29-25) au Japon. Les Bleus ne les ont plus battus depuis mars 2017 (deux revers ensuite).