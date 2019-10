Yoann Huget et Fabien Galthié à Tokyo le 21 septembre 2019

et AFP

publié le 18/10/2019 à 11:27

Un seul changement et trois joueurs bien présents. Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a titularisé Antoine Dupont, Damian Penaud et le capitaine Guilhem Guirado, et effectué une modification dans son équipe-type pour le quart de finale de Coupe du monde face aux Gallois, dimanche 20 octobre (9h15 heure française) à Oita.

Dupont (demi de mêlée) et Penaud (ailier), deux des principaux dynamiteurs de défense des Bleus, étaient incertains en raison de pépins physiques. Le premier était gêné depuis près de deux semaines par des douleurs au dos et ne s'était entraîné normalement que mercredi. Le second a été ménagé ces derniers jours en raison de douleurs dans la zone du bas ventre.

Guirado retrouve pour sa part sa place de talonneur et son statut de capitaine après avoir été le remplaçant de Camille Chat lors des deux derniers matches des Bleus, face aux États-Unis (33-9 le 2 octobre) et aux Tonga (23-21 le 6 octobre).

Un seul changement

Le dernier match de poules contre l'Angleterre ayant été annulé en raison du passage du typhon Hagibis sur Tokyo et sa région, Brunel n'a pu aligner son équipe-type qu'une seule fois, en ouverture de la compétition face à l'Argentine (23-21 le 21 septembre).

Par rapport à cette rencontre, il a effectué un changement : en 2e ligne, Arthur Iturria est remplacé par Bernard Le Roux, à la densité physique supérieure, pour l'intense combat qui se profile face au XV du Poireau. Le Roux s'était montré en vue face aux Américains, après avoir manqué les trois matches de préparation en raison d'une suspension.

Iturria ne s’assiéra même pas sur le banc, où prendront place Paul Gabrillagues et Louis Picamoles, Baptiste Serin, préféré comme demi de mêlée remplaçant à Maxime Machenaud, et Vincent Rattez. Le Rochelais, arrivé en cours de compétition après le forfait de Thomas Ramos, couvrira les postes d'arrière et ailier plutôt que Sofiane Guitoune.

Le XV de départ de la France face au Pays de Galles :

Médard - Penaud, Vakatawa, Fickou, Huget - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, B. Le Roux - Slimani, Guirado (cap), Poirot



Remplaçants : Baille, Chat, Setiano, Gabrillagues, Picamoles, Serin, Lopez, Rattez