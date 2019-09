publié le 15/09/2019 à 08:30

À cinq jours du début de la Coupe du Monde au Japon et six de son entrée dans la compétition face à l'Argentine, le XV de France recueille 73% de bonnes opinions parmi les Françaises et les Français (+10 points par rapport au mois de mai dernier). 82% du grand public estiment qu'il est constitué de très bonnes individualités.

S'ils ne sont majoritairement (60%) pas intéressés par le Mondial qui débute vendredi 20 septembre, les sondés estiment à 53% que la sélection toujours conduite par Jacques Brunel ira au moins en demi-finale, 15% la voyant soulever le trophée William Webb Ellis le 2 novembre prochain, ce qui serait une grande première pour les Bleus.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 11 et jeudi 12 septembre 2019 auprès d'un échantillon de 1.001 personnes âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 383 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas.

1. Une popularité qui reprend des couleurs

Après être tombé à 63% de popularité en mai dernier, le XV de France aborde la 9e Coupe du Monde de rugby avec une image en nette amélioration : 73% des Français en ont une bonne opinion, soit 10 points de mieux que lors de notre dernier sondage. La progression est encore plus nette chez les amateurs de rugby : 79% de bonnes opinions en ce mois de septembre contre 61% en mai dernier (+18 points).

Si ces chiffres sont positifs, ils demeurent néanmoins très en retrait du niveau "habituel" de la sélection bleu-blanc-rouge. Entre octobre 2015 et février 2017, sa popularité se maintenait systématiquement au-delà des 80%. Mais depuis plusieurs années, le XV de France peine à retrouver le niveau des meilleures nations mondiales.

La vitrine du rugby tricolore est moins reluisante que par le passé et les regards s’en détournent sur le temps long mais ce récent progrès de popularité traduit le regard relativement bienveillant des Français sur leur équipe. L’occasion parfaite pour réaliser une belle performance au Japon ? Nos concitoyens veulent y croire.

2. Les joueurs appréciés, l'entraîneur beaucoup moins

En février dernier, après une défaite 44-8 face à l'Angleterre, Bernard Laporte estimait que "les joueurs n’étaient plus au niveau". Les amateurs de rugby expriment clairement leur désaccord avec cette affirmation. Pour 82% d’entre eux, le XV de France est constitué de très bonnes individualités. Ils sont aussi positifs à l’égard de l’esprit de sacrifice des Bleus (72%).



Selon eux, c’est surtout dans l’organisation que le bât blesse. D’abord, seuls 55% d’entre eux jugent que l’équipe est solide défensivement. Offensivement, le verdit est semblable : 57% des amateurs de rugby affirment que le XV de France développe un bon jeu d’attaque.



Conséquence logique de ce diagnostic établi par les amateurs de rugby : le responsable d’une mauvaise organisation malgré des joueurs talentueux ne peut être autre que le sélectionneur. Jacques Brunel semble être le talon d’Achille de cette équipe : seuls 52% des amateurs de rugby estiment que le XV de France est dirigé par un grand entraîneur.

3. Faible intérêt pour la Coupe du Monde

Le match d’ouverture de la Coupe du Monde de rugby verra s’opposer le pays hôte, le Japon, et la Russie vendredi 20 septembre. Dès le lendemain (9h15 heure française), le XV de France jouera déjà un match crucial contre l’Argentine. Combien seront-ils devant leur écran ?



39% des sondés indiquent leur intérêt pour la compétition. C’est 2 points de moins que ce que nous mesurions en 2015 (41%). Dans le détail, les hommes (55%), les habitants du Sud-Ouest (47%) et les 65 ans et plus (43%) sont les catégories les plus intéressées.



Les amateurs de rugby seront évidemment les plus assidus : 89% affirment qu’ils s’intéresseront à la compétition.

4. 53% des Français optimistes

Le XV de France devra terminer à l'une des deux premières places d'une poule très relevée pour disputer les quarts de finale, avec l'Angleterre, les Tonga et dans une moindre mesure des États-Unis en plus de l'Argentine.



Pour autant, les Françaises et les Français se veulent optimistes. Ils ne sont que 11% à anticiper une élimination prématurée. Ensuite, le XV de France pourrait affronter l’Australie

ou le Pays de Galles en quart de finale. 34% des Français et 45% des amateurs de rugby pronostiquent une élimination à ce stade de la compétition.



53% pensent en revanche que les Bleus se hisseront au moins jusqu’en demi-finale. Ils sont

même 15% à pronostiquer le premier titre de l’histoire du XV de France.

