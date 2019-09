publié le 20/09/2019 à 11:59

Le Japon à l'heure de l'ovalie. Ce vendredi 20 septembre s'ouvre la Coupe du Monde de rugby au pays du soleil levant. C'est la première fois qu'un Mondial est organisé hors de ses terres traditionnelles, mais ce choix n'est pas neutre, rappelle le quotidien La Croix.

La Fédération internationale espère ainsi séduire un marché de taille : l'Asie. En 10 ans, ce continent est passé de 300.000 licenciés à plus d'un million. Pas mal, mais le potentiel est énorme... On pense évidemment à la Chine : 1,4 milliards d'habitants et pour l’instant, seulement 114.000 licenciés. Mais d'ici 2026, ils pourraient être 1 million, selon Le Figaro. La Chine deviendrait ainsi le premier pays de rugby au monde.



La réussite de cette Coupe du Monde au Japon est donc capitale. Bonne nouvelle, cela semble bien parti : les stades devraient être pleins, le taux de remplissage avant même le début de la compétition dépasse les 95%. Quant aux retombées économiques, elles pourraient nous être bien plus importantes que prévu, révèle Le Figaro. Et pourquoi pas dépasser le chiffre de 3 milliards d'euros, record atteint en 2015 lors de la Coupe du Monde de rugby en Angleterre ?