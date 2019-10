publié le 18/10/2019 à 18:00

72% des Françaises et des Français ont une bonne opinion du XV de France après la phase de poules de la Coupe du Monde au Japon, soit un point de moins qu'en début de compétition. 60% des sondés pensent que les hommes de Jacques Brunel vont battre le Pays de Galles en quart de finale, dimanche 20 octobre (9h15 heure française) et 25% que les Bleus vont décrocher le titre au Japon, ce qui serait une première en neuf éditions.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2019 auprès d'un échantillon de 1.001 personnes âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 413 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en trois points majeurs.

1. Une popularité équivalente à celle du début du Mondial

72% des Français affirment avoir une bonne opinion du XV de France. C’est quasiment le même niveau que celui que nous mesurions le 15 septembre, juste avant le début de la Coupe du monde. En revanche, les Bleus perdent cinq points en un mois chez les amateurs de rugby : 74% de bonnes opinions contre 79%.

Pourtant, en règle générale, la popularité des équipes nationales françaises progresse au fur et à mesure qu’elles avancent dans la compétition, surtout lorsque les résultats sont au rendez-vous. C’était notamment le cas de l’équipe de France de football lors du dernier Euro et évidemment de la dernière Coupe du Monde.

XV de France : Une popularité équivalente à celle du début du Mondial Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Comment expliquer alors que l’image du XV de France stagne chez les Français voire régresse chez les amateurs de rugby alors qu’ils ont remporté les trois matchs qu’ils ont joué et qu’ils sont qualifiés pour les quarts de finale ? En dehors de la large victoire (33-9) contre les Etats-Unis, les Bleus ont remporté leurs deux autres matchs difficilement.

Les victoires étriquées face à l’Argentine et aux Tonga sur le même score de 23-21 ont donné des sueurs froides aux supporters. D’autant qu’en menant respectivement 20-3 et 17-7 à la mi-temps, les Français ont manqué de régularité et ne sont pas parvenus à asseoir une domination sur l’ensemble d’un match.

Ces prestations ont donc davantage fait stresser que rêver, ce qui se traduit par un engouement très relatif autour de cette équipe.

Historique de la popularité du XV de France Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. France-Galles : 60% des Français y croient

Les Français comme les amateurs de rugby se montrent confiants à l’approche du quart de finale face aux Pays de Galles, dimanche 20 octobre (9h15 heure française). 60% des premiers comme des seconds pronostiquent la victoire des joueurs de Jacques Brunel. Rappelons tout de même que sur les huit dernières confrontations les Gallois en ont remporté sept.

France-Galles : 60% des Français y croient Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Une victoire sur le XV du Poireau serait en tout cas synonyme de Coupe du Monde réussie pour les Bleus. Avant la compétition, 53% des Français et 42% des amateurs de rugby les voyaient au moins en demi-finale.



Certains veulent même croire en la consécration ce que les Bleus n'ont jamais connu. Invités à donner leur pronostic sur le nom du futur vainqueur de ce Mondial, 25% des Français et 18% des amateurs de rugby désignent le XV de France.



Seuls les Néo-Zélandais (41% des Français et 53% des amateurs) font mieux. Avec ces scores, ils font clairement figure d’ultra-favoris. Les Sud-Africains (7%), les Anglais (7%), les Gallois (6%), les Australiens (4%) ou les Irlandais (3%) ne se contentent que des miettes sur la question.

Qui remportera la Coupe du Monde 2019 ? Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. La discipline, principal atout des surprenants Japonais

La présence des Japonais en quart de finale (contre l'Afrique du Sud) est la grande surprise de la phase de poule. En battant non seulement les Russes et les Samoans mais

surtout les Ecossais et les Irlandais, le pays hôte a réalisé une performance que personne n’avait anticipée.



Interrogés sur leurs principales qualités, les Français et les amateurs de rugby louent la discipline exemplaire des Nippons (54% et 52%). Dans le même registre, leur grande force de travail (36% et 34%) ainsi que leur enthousiasme (32% et 43%) complètent le trio des atouts japonais.



Notons d’ailleurs que 5% des Français et 6% des amateurs de rugby pronostiquent la victoire finale du pays organisateur

La discipline, principal atout des surprenants Japonais Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama