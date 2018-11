VIDÉO - Route du Rhum : à bord du trimaran volant "Edmond de Rothschild"

publié le 02/11/2018 à 15:15

Sébastien Josse, 43 ans, fait partie des quatre grands favoris à la victoire de cette 11e Route du Rhum. Il faut dire qu’à la barre de son "Maxi Edmond de Rothschild", un monstre de carbone de 32 mètres de long et de 23 mètres de large, un trimaran qui a coûté plus de 12 millions d’euros, il a la monture pour l’emporter et surtout pour aller vite, très vite.



À près ou plus de 40 nœuds de moyenne, il devrait, comme les autres concurrents de la classe Ultime équipés de foils, rallier Pointe-à-Pitre en 6 jours environ. Il y a quatre ans lors de la dernière édition de la célèbre transatlantique en solitaire, Loïck Peyron avait signé un nouveau temps record en 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes en 2014 avec "Banque Populaire VII".

Les cinq autres concurrents de la catégorie reine sont François Gabart ("Trimaran Macif"), Thomas Coville ("Sodebo Ultim'"), Francis Joyon ("Idec Sport"), Armel Le Cléac'h ("Maxi Banque Populaire") et Romain Pilliard ("Remade - Use It Again !").