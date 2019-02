Route du Rhum 2018 : 13,5 millions de Français comptent suivre la course

publié le 04/11/2018 à 08:30

26% des Françaises et des Français, soit près de 13,5 millions de personnes, comptent suivre de près ou de loin la 11e édition de la Route du Rhum, transat en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre qui se déroule tous les quatre ans et qui débute dimanche 4 novembre à 14h02. Loïck Peyron est le marin préféré des sondés. Un quart d'entre eux aimerait un jour effectuer la Route du Rhum.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mardi 30 et mercredi 31 octobre 2018, auprès d'un échantillon de 988 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

1. Près de 4 Français sur 10 ont déjà essayé un sport nautique à voile

Avec l’une des plus grandes façades maritimes du monde, la France dispose d’un grand nombre de terrains de jeu pour ceux qui aiment naviguer. De la mer du Nord à la Méditerranée, ils sont nombreux à apprécier les plaisirs de la navigation : 38% des Français, soit près de 20 millions d’adultes, se sont déjà essayés à un sport nautique à voile.

Parmi ces sports, la voile est le plus répandu : 30% de nos concitoyens ont déjà embarqué sur un bateau. C’est chez les cadres (49%) que l’on trouve le plus d’adeptes de la voile, une pratique logiquement plus développée dans le quart nord-ouest du pays (33%), mais aussi chez les habitants de la région parisienne (36%).



Juste derrière, la planche à voile a séduit de nombreux Français : 25% d’entre eux s’y sont déjà essayés. Né dans les années 1960, le windsurf s’est démocratisé dans les années 1980. C’est donc très logiquement qu’on retrouve le plus de pratiquants chez les 35-64 ans (29%).

Le petit dernier des sports nautiques à la voile, le kitesurf, se répand de plus en plus, avec 7% de Français l’ayant déjà pratiqué depuis le début de son essor dans les années 2000. Les 18-24 ans sont les plus nombreux (16%) à en avoir déjà fait.

2. Près de 13,5 millions de Français intéressés

La Route du Rhum fête cette année ses 40 ans. Depuis la 1re édition mythique qui a vu les deux premiers arrivés se départager avec un écart de 98 secondes seulement après trois semaines de mer, l’engouement des Français pour cette course à la voile est toujours là. Si les Anglo-Saxons ont la main mise sur les courses en équipages, la course au large en solitaire est une spécialité bleu-blanc-rouge.



Cette année, plus d’un Français sur quatre (26%) suivra la course. Cela représente plus de 13 millions d’adultes dans l’hexagone, sans compter les enfants. Chez ceux ayant déjà essayé la voile, ils seront même 40% à suivre l’événement. Parmi les différentes catégories de population, les cadres (37%), les 65 ans et plus (35%) et les habitants du quart nord-ouest du pays (37%) seront les plus nombreux à suivre la navigation des 123 marins qui s’élanceront.

3. Peyron marin préféré devant Le Cléac'h et Gabart

À chaque édition, les grands noms de la voile en solitaire, pour la plupart Français, sont au départ à Saint-Malo pour rallier Pointe-à-Pitre le plus rapidement possible. La star de ces marins n’aura pourtant pas cette ambition cette année. Loïck Peyron, le participant préféré des Français (38%), naviguera sur la réplique du bateau de Mike Birch, 1er vainqueur de la Route du Rhum en 78. Et pour compliquer encore la tâche, le dernier vainqueur de la course naviguera à l’ancienne, au sextant plutôt qu’aux appareils électroniques.



Derrière lui, c’est Armel Le Cléac’h qui se hisse en 2e position des participants préférés des Français avec 19% des citations. Le dernier vainqueur du Vendée Globe pourrait bien rééditer l’exploit de Michel Desjoyeaux s’il venait à l’emporter cette année : être le tenant du titre des deux principales courses au large en solitaire.



Un autre participant devrait attirer le regard des Français : François Gabart est le préféré de 14% de nos concitoyens. Recordman du tour du monde en solitaire (Trophée Jules Vernes), le jeune surdoué de la voile, déjà vainqueur du Vendée Globe, cherchera à ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien rempli.

4. 25% rêvent d'y participer

De 23 jours en 1978 à 7 jours il y a quatre ans, les marins sont parvenus à diviser par trois le temps qu’il faut pour rallier les Antilles depuis Saint-Malo. À chaque édition, les progrès techniques permettent de réduire encore la durée de la traversée. Cette édition sera ainsi marquée par l’arrivée des foils pour la première fois sur la Route du Rhum.



Ces ailes placées sous le bateau lui permettent de se soulever dès que la vitesse est suffisante pour réduire les frottements et littéralement voler sur l’eau. Ces bateaux sont devenus de véritables formule 1 des mers et n’ont plus grand-chose en commun avec les voiliers de particuliers.



À la manière des amateurs de sports mécaniques qui aimeraient piloter une voiture de course, les Français souhaiteraient-ils embarquer sur ces fameux trimarans Ultime ? Les font-ils rêver ? Un Français sur quatre (25%), s’il en avait l’occasion, aimerait faire une sortie sur ces voiliers ultrarapides. Chez les pratiquants réguliers, ils sont même près des deux tiers à en avoir envie.

