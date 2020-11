Une joggeuse et deux cyclistes le long de la Garonne en novembre 2015

publié le 22/11/2020 à 08:45

S'ils approuvent massivement les mesures annoncées en début de semaine par Emmanuel Macron aux représentants du monde du sport (repriser du sport envisagée pour les mineurs en décembre, lancement d'un Pass Sport, poursuite des matches à huis clos), les Françaises et les Français sont nettement favorables à l'assouplissement de la règle du 1 km pour faire du sport.

Majoritairement inquiets pour les entreprises du secteur et le sport amateur, ils le sont beaucoup moins pour le sport professionnel. Enfin, l'enveloppe de 400 millions d'euros accordée par le président de la République est jugée suffisante pour deux tiers des sondés. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Les mesures pour le sport largement approuvées

Mardi 17 novembre, Emmanuel Macron a rencontré les acteurs du sport. Les représentants du monde professionnel, du monde amateur et des entreprises du secteur ont pu lui faire part des difficultés qu’ils rencontrent et exprimer leurs revendications. Pratique en intérieur prohibée, salles fermées, pratique extérieure limitée à une heure dans un rayon d’un km. autant de contraintes qu'ils souhaitaient voir assouplies.

Ils ont obtenu gain de cause sur certaines d’entre elles. Emmanuel Macron a en effet annoncé la reprise du sport en club pour les mineurs dès le mois de décembre, ainsi que la création d’un Pass Sport. Ces deux mesures sont extrêmement bien accueillies par les Français. 82% d’entre eux approuvent la création du Pass Sport pour aider financièrement les jeunes à pratiquer un sport en 2021 et ils sont 70% à se déclarer favorables à la reprise du sport pour les mineurs dès décembre.

Ces résultats soulignent à quel point la pratique sportive chez les jeunes est importante aux yeux des Français et laissent supposer une certaine confiance des Français sur la fiabilité du protocole sanitaire qui serait déployé pour mettre en place cette reprise sportive.

Emmanuel Macron a annoncé parallèlement la poursuite du huis-clos dans les stades au moins jusqu’en janvier. Là encore, les Français suivent le président de la République en estimant que c’est une bonne décision (73%).

Les mesures pour le sport largement approuvées Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Favorables à la suppression de la règle du 1 km

Si les mesures annoncées sont bien accueillies par l’opinion, ses décisions ne sont pas pour autant toutes approuvées. Les Français auraient en effet apprécié qu’Emmanuel Macron assouplisse un peu plus la règlementation du confinement. L’incompréhension des Français concerne surtout la règle du 1 km. 71% d’entre eux approuveraient en effet sa suppression.

Nous l’avons constaté tout au long de nos enquêtes depuis le début de la crise : les mesures restrictives mises en place sont globalement approuvées car les Français sont convaincus de leur efficacité. Mais en l'occurrence, ils ne comprennent pas qu’un cycliste ne puisse rouler sur les routes de campagne, qu'un joggeur ne puisse courir en forêt ou qu’un randonneur ne soit pas autorisé à se rendre sur les chemins.

Les Français auraient aussi aimé qu’Emmanuel Macron aille plus loin pour la pratique en club. 57% se déclarent en effet favorables à son autorisation pour les adultes. Les premiers concernés, les pratiquants, sont même 69% à le souhaiter.

Favorables à la suppression de ma règle du un km Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Inquiétude pour les entreprises du secteur

Les Français prévoient de fortes conséquences économiques de la crise sanitaire : 64%

d’entre eux se disent inquiets pour les entreprises du secteur comme les salles de sport, l’évènementiel, l’habillement et les équipementiers.



Le sport amateur est lui aussi très touché. Les licences ont chuté, générant un manque à gagner important pour de nombreuses fédérations. Des clubs vont-ils disparaître faute de moyens et d’adhérents ? Les Français s’en inquiètent en tout cas massivement : 57% nous le confient. Ils sont même 64% chez les pratiquants.



Le sport professionnel suscite en revanche mois d’inquiétude, seulement chez 32% des Français. De fait, il n’est plus à l’arrêt.

Inquiétude pour les entreprises du secteur Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Une enveloppe suffisante pour deux tiers des sondés

S’ils sont inquiets pour le sport en France, nos concitoyens estiment que les annonces d’Emmanuel Macron devraient permettent au secteur de sortir la tête de l’eau. Pour 68% de nos concitoyens, l’enveloppe de 400 millions d’euros est une aide suffisante.

Une enveloppe suffisante pour deux tiers des sondés Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

Les Français se montrent ici plus positifs que les représentants du secteur qui estiment que le sport n’est pas suffisamment soutenu. Ils comparent notamment cette enveloppe à celle allouée à la culture, cinq fois plus élevée avec deux milliards d'euros.



Les Français, eux, réfutent majoritairement cette idée d’une inégalité de traitement. Pour 52% d’entre eux, le sport est traité équitablement par rapport aux autres.

Partagés sur l'équité de traitement Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax