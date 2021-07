9. Un médecin peut-il être trop empathique avec son patient ?

Le médecin Luc Perino raconte l'histoire d'une de ses patientes. Âgée d'une trentaine d'années, elle vient un jour dans son cabinet en se plaignant de douleurs abdominales. Elle se sent ballonnée, inconfortable. Pour le médecin, tout laisse penser que la jeune femme souffre d'une banale gastro-entérite. Lorsqu'elle revient avec les mêmes plaintes deux mois plus tard, idem, l'examen clinique ne montre rien de particulier. Cette fois, le praticien pense que sa patiente souffre, comme beaucoup d'autres, de stress et de petits problèmes digestifs. Rien d'alarmant, donc. Sauf qu'elle elle revient encore, en se plaignant encore du ventre. Et là, le médecin parvient enfin à entrevoir un diagnostic et "les bras m'en tombent, comme plusieurs fois avec cette histoire", raconte le médecin aujourd'hui à la retraite. Découvrez "Symptômes", le nouveau podcast natif RTL qui vous emmène dans le cabinet d'un médecin confronté un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs.