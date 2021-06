L'Interview inattendue - 12. Valérie Perrin : "Indochine est une vraie référence"

Lecture - 27m32s

Photographe, scénariste, romancière, elle a une capacité folle à nous bouleverser. Valérie Perrin a conquis le cœur des lecteurs avec Changer l'eau des fleurs, son second roman vendu à près de 1 million d'exemplaires en France et traduit dans le monde entier.



L'autrice vient de sortir son troisième livre (Trois) qui suit le destin de Nina, Adrien et Étienne, trois adolescents d'une petite ville de Saône-et-Loire que la vie a séparés. Trois est un véritable hymne à l'amitié.



