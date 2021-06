Virginie Grimaldi est l'invitée en direct de Bernard Lehut et d'Yves Calvi. La romancière la plus lue de France raconte avec tendresse et humour dans "Les possibles" la perte de mémoire de son père.

- Virginie Grimaldi est l'invitée en direct de Bernard Lehut et d'Yves Calvi. La romancière la plus lue de France raconte avec tendresse et humour dans "Les possibles" la perte de mémoire de son père passionné par le rock, qui a rythmé sa jeunesse.



- Yves Calvi et Steven Bellery accueillent Thomas Dutronc pour lancer la journée spéciale Fête de la musique sur RTL.



- Thomas Dutronc joue en Live dans le studio.



