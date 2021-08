DÉCOUVERTE - À jamais les premiers - Le 1er Cirque Moderne

Qu'on soit superstitieux ou pas, on a tous déjà tenté de trouver un trèfle à quatre feuilles. D'ailleurs, il existe un nom pour les gens qui les collectionnent, on dit qu'ils sont l'ultratrifoliophiles. Le record est détenu par un Américain, qui possède plus de 160.000 trèfles à 4 feuilles. Mais qui a décrété que ce petit bout de plante avait un tel pouvoir d'ailleurs ? Dans "Ah Ouais ?", Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Un podcast RTL Originals.