VIDÉO - Serena Williams s'engage dans la lutte contre le cancer du sein

publié le 01/10/2018 à 12:39

C'est une cause qui lui tient à cœur. Serena Williams a poussé la chansonnette dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram à l'occasion du lancement d'octobre rose, une initiative internationale qui vise à sensibiliser pendant un mois les femmes sur le cancer du sein.



La championne de tennis américaine a interprété à sa façon "I Touch Myself" ("je me touche") du groupe australien Divinyls dont la chanteuse Chrissy Amphlett est décédée à l'âge de 53 ans à la suite d'un cancer du sein.

Le visage de Serena Williams apparaît dans un plan très rapproché puis, au fur et à mesure que la vidéo avance, la caméra recule et découvre le haut de son corps, nu. La joueuse de tennis cache alors sa poitrine avec ses mains et rappelle aux femmes de palper elles-mêmes leur poitrine régulièrement, en vue de la prévention du cancer du sein.

Sortir de sa zone de confort

"Oui, je sors de ma zone de confort mais je voulais le faire parce que c'est une problématique qui touche toutes les femmes, de toutes les couleurs, partout dans le monde", a écrit dimanche 30 septembre, Serena Williams sur Instagram. "Une détection précoce est la clé et peut sauver de nombreuses vies", a ajouté la championne de tennis.