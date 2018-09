publié le 28/09/2018 à 11:20

C'est une photo déjà quasi-historique. On y voit en premier plan le juge Brett Kavanaugh lors de son audition devant le Sénat et, derrière lui, un public de femmes peu convaincu par son discours.



Le candidat de Donald Trump à la Cour suprême était entendu ce jeudi 27 septembre devant les sénateurs et sénatrices dans le cas de l'affaire qui l'oppose à Christine Blasey Ford. Cette dernière l'accuse d'agression sexuelle.

Après avoir entendu le témoignage de l'accusatrice, le Sénat a enfin pu donner la parole au juge. Pendant son explication, le visage du juge s'est vu déformé par les sanglots ou la rage. Une attitude et une défense qui semble-t-il n'ont pas plu aux femmes, présentes lors de l'audition. En témoigne une photo qui tourne sur les réseaux sociaux et qui est en passe de devenir un mème, tant elle est parlante.

THE WOMENS FACES IN THIS PHOTO pic.twitter.com/g93uoMWCcK — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) 27 septembre 2018

Parmi ces femmes, on peut apercevoir sur la série de photos le visage d'Alyssa Milano, actrice et activiste américaine, dur et méprisant. Cette dernière a publié, à la suite de cette audtion longue de huit heure, un poème de soutien adressé à Christine Blasey Ford.

Note the heavy presence of Alyssa Milano in the background behind Brett Kavanaugh. #KavanaughFordHearing #KanavaughHearings #TheResistance @Alyssa_Milano



Alyssa Milano, présente dans le public derrière #Kavanaugh, irradie de mépris à l’image.



Via @MoveOn @CNN pic.twitter.com/IfqyeoQx4L — Xavier Hugonet (@XavierHugonet) 27 septembre 2018