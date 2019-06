publié le 21/06/2019 à 12:24

Une fête de la musique placée sous le signe des artistes féminines. Ce vendredi 21 juin, le gouvernement invite à l'Élysée, dans le VIIIe arrondissement de Paris, plusieurs groupes et artistes ayant un point commun : il s'agit d'artistes féminines. La Cour d'Honneur du palais accueillera donc pour un événement ouvert au public et gratuit le duo Brigitte pour un concert acoustique, ainsi que les chanteuses Iris Gold et Pongo et le groupe Saint-Sister. Une programmation internationale, diversifiée et multi-culturelle comme c'était déjà le cas l'année dernière.

Il y a un an, la fête de la musique organisée à l'Élysée n'était pas passée inaperçue. Le DJ français Kiddy Smile avait en effet profité de sa performance pour arborer un t-shirt "fils d’immigrés Noir et Pédé avec la loi Asile Immigration je n’existerai pas !" et faire passer un message politique à l'attention du gouvernement et de la population française. Reste à savoir si ces artistes ont également prévu d'utiliser cette exposition du gouvernement pour livrer un message politique. Le groupe Brigitte notamment est connu pour ses prises de positions engagés et féministes

En attendant, voici une playlist spéciale fête de la musique pour découvrir les artistes choisies par le gouvernement et celles qu'on a simplement envie d'entendre et de célébrer en cette journée : le groupe Hyphen Hyphen, Yseult, Barbara Pravi, Hayley Kiyoko, Pomme ou encore Maggie Rogers...